De Democratische kandidaat Joe Biden zweeft vrijdagochtend, na drie dagen van stemmen tellen, nog steeds op het randje van het presidentschap van de Verenigde Staten. Na een nachtelijke voorzetting van zijn gestage opmars staat hij op het punt de leiding van Donald Trump over te nemen in de staten Georgia en Pennsylvania.

Je kunt de ontwikkelingen ook volgen in ons liveblog.

In zowel Pennsylvania en Georgia worden alleen nog maar poststemmen geteld - alle stemmen die op de verkiezingsdag werden uitgebracht in stemlokalen zijn al verwerkt.

Zoals al werd verwacht, omdat Democraten vaker per post stemden, werd donderdag bevestigd dat het overgrote deel van de poststemmen in het voordeel van Biden was.

Die trend bleef in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) in stand. De flinke voorsprong die president Trump aanvankelijk in beide staten had, slonk gestaag. Biden kan vrijdagochtend elk moment de leiding overnemen in Georgia. Aangenomen dat de huidige trend in Pennsylvania blijft doorzetten, zal dat daar later op de dag gebeuren.

De oud-vicepresident wist ook zijn voorsprong in Nevada vast te houden, maar zag die in Arizona geleidelijk krimpen.

President Trump knabbelt daar gestaag aan de afstand die rest tussen hem en zijn rivaal. Ook die trend lijkt in stand te blijven. Persbureau AP en Fox News hebben Biden de overwinning in Arizona al geschonken, maar andere media wachten verdere uitslagen af. In North Carolina en Alaska is de president nog steeds favoriet voor de winst.

Het grote plaatje is nog nagenoeg hetzelfde als donderdagochtend.

Biden: 253 kiesmannen - Trump: 214 kiesmannen

President Trump moet Pennsylvania en Georgia behouden als hij kans wil blijven maken op de winst.

Biden heeft een veelvoud van mogelijke routes naar het Witte Huis. Een overwinning in Pennsylvania zou al voldoende zijn, evenals elke combinatie van twee van de overige staten.

Staten zonder winnaar, koploper en omvang voorsprong (6.00 uur) Pennsylvania (95%): Trump +24.484

Georgia (98%): Trump +1.805

Arizona (90%): Biden +46.667

Nevada (89%): Biden +11.438

North Carolina (95%): Trump +76.737

Alaska (56%): Trump +51.382

Trump blijft herhalen dat verkiezingen worden 'gestolen'

Op een persconferentie in het Witte Huis gaf Trump donderdagavond een warrige verklaring vol onwaarheden en ongefundeerde claims over wijdverbreide verkiezingsfraude.

De beweringen van de president werden in de uren daarna herhaald door verschillende Republikeinse partijprominenten, onder wie senator Lindsey Graham. Zij leverden ook geen bewijzen.