De Amerikaanse president Donald Trump houdt vol dat de verkiezingswinst van hem wordt 'gestolen'. Dat zei hij in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Trump heeft momenteel een achterstand op Democraat Joe Biden, hoewel vijf swingstaten het einde van de strijd nog moeten bepalen.

Trump stak een lange monoloog af over het Amerikaanse kiesproces, dat volgens hem zo corrupt is dat iedereen die ermee in aanraking komt wordt gecorrumpeerd. De president beloofde tot het bittere eind te blijven doorvechten in rechtszaken die voor het Hooggerechtshof kunnen belanden. Hij beantwoordde geen vragen.

Volgens Trump heeft hij een enorme verkiezingszege behaald en moet het tellen van poststemmen moet worden stopgezet. "Als je de legale stemmen telt, win ik makkelijk. Als je de illegale stemmen telt, kunnen ze proberen de verkiezingen van ons te stelen."

Er is geen enkel bewijs voor de beweringen van de president. Verkiezingsfraude is bijzonder zeldzaam in de VS en stembiljetten worden nauwgezet gevolgd door elke stap van het telproces.

Een opvallend aspect aan de verklaring van Trump was dat het in zijn eigen nadeel kan uitpakken als het tellen van poststemmen wordt stopgezet in Arizona, en mogelijk in Nevada, waar Biden aan de leiding gaat.

Joe Biden, Trumps Democratische tegenstander, legde eerder op donderdagavond ook een verklaring af. Hij zei dat hij en zijn running mate Kamala Harris niet twijfelen aan hun eindoverwinning. "Dus ik roep iedereen op kalm te blijven - dat alle mensen kalm blijven. Het kiesproces werkt. Het tellen wordt voltooid. En we zullen het heel spoedig weten."

Trump verscheen woensdag voor het laatst in het openbaar. Hij gaf toen ook een toespraak vanuit het Witte Huis, waarin hij de overwinning opeiste.

Trump is teleurgesteld in Fox News

Bronnen binnen het Witte Huis zeggen dat een besluit van Fox News het humeur van de president ook beïnvloedt. De nieuwsorganisatie verklaarde Biden in de nacht van dinsdag of woensdag tot winnaar in Arizona. Alleen persbureau AP ging daarin mee - andere media beschouwen de staat nog als too close to call.

De Trump-campagne spoorde bondgenoten van de president aan hun ongenoegen kenbaar te maken bij Fox, dat doorgaans geldt als een nieuwszender die zich vriendelijk opstelt naar de president. Trump zou zelf hebben gebeld met Rupert Murdoch, de mediamagnaat die de zender in eigendom heeft.