In de Verenigde Staten en de rest van de wereld wordt reikhalzend uitgekeken naar de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Waar is het wachten op en wanneer kunnen we duidelijkheid verwachten?

De kandidaat die als eerste op 270 kiesmannen komt, is de president. Momenteel staat Joe Biden op 253 kiesmannen en Donald Trump op 214. Ze zijn allebei dus nog op zoek naar kiesmannen uit de staten die nog niet beslist zijn.

Deze cruciale staten zijn nog niet 'gecalld', omdat niet met voldoende zekerheid kan worden gezegd wie er gaat winnen.

Cruciale staten en kiesmannen Arizona (11) - Biden staat voor

Georgia (16) - Trump staat voor

Nevada (6) - Biden staat voor

North Carolina (15) - Trump staat voor

Pennsylvania (20) - Trump staat voor

Als de uitslag in de komende uren bekend wordt, is dat waarschijnlijk omdat Joe Biden heeft gewonnen. De Democraat heeft nog maar twee staten nodig om tot president te worden uitgeroepen. Dat kan bijvoorbeeld al dankzij de combinatie Arizona en Nevada.

Vooral per post verstuurde stemmen worden nog geteld

In de meeste staten duurt het tellen lang omdat er veel per post is gestemd vanwege de coronacrisis. In sommige staten mocht al vóór verkiezingsdag worden begonnen met het tellen van stemmen die eerder waren binnengekomen, in andere staten niet. Ook komen in bepaalde staten nog stemmen binnen.

Georgia en Pennsylvania hebben laten weten vandaag (Amerikaanse tijd) nog met een uitslag verwachten te komen. Als Biden wint in de grootste prijs die nog op de prijzentafel ligt, Pennsylvania, is hij president. Bij winst in Georgia heeft hij nog een enkele kiesman, dus één andere staat, nodig.

Trump heeft zowel Georgia als Pennsylvania nodig om nog een reële kans te maken. De zittende president staat in beide staten voor, maar er zit een potentiële kink in de kabel voor de Republikein: de meeste stemmen die nu worden geteld zijn poststemmen uit Democratische gebieden en zijn voorsprong is nergens groot. Biden blijft maar inlopen.

Uitslag donderdagavond of nacht naar vrijdag aannemelijk

Als de staten zich aan hun woord houden, is de kans dus groot dat er donderdagavond of in de nacht naar vrijdag een uitslag komt, al is het zeker niet uitgesloten dat het nog wat langer gaat duren. Als dat het geval is, wordt het aannemelijker dat Trump gaat winnen.

Dan moet hij in ieder geval Pennsylvania (20 kiesmannen) en nog een reeks andere staten waarin Biden nu voorstaat winnen. Zo niet, dan kan hij een langer verblijf in het Witte Huis wel vergeten. Biden heeft Pennsylvania niet per se nodig.

Het kamp-Trump gaat ondertussen op meerdere plaatsen juridisch de strijd aan met het tellen van stemmen, al stranden deze zaken tot nu toe steeds bij de rechter. Toch is dit ook nog een potentiële oorzaak van verdere vertragingen.