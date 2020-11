De hele wereld kijkt al bijna twee dagen gespannen naar de Verenigde Staten. Joe Biden heeft momenteel de beste kaarten voor de verkiezingswinst, maar de race is nog niet definitief beslist. In zes staten wordt nog geteld, en vijf van die zes spelen een cruciale rol. De spanning stijgt vooral in Georgia.

In ons liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Biden staat volgens persbureau AP momenteel op 264 kiesmannen, Donald Trump op 214. Een van de kandidaten moet 270 kiesmannen binnenhalen om de 46e president te worden. CNN daarentegen is iets voorzichtiger en rekent op dit moment 253 kiesmannen voor Biden. Wat maakt het verschil? De staat Arizona.

In Arizona is momenteel 88 procent van de stemmen geteld: Biden staat op een voorsprong van bijna 2,5 procent ten opzichte van Trump. Volgens CNN kan er echter nog geen winnaar uitgeroepen worden, doordat de grote voorsprong van Biden mogelijk nog ingehaald kan worden. Andere Amerikaanse media zijn zekerder en stellen dat het verschil daarvoor te groot is.

Om zulke conclusies te trekken, wordt er ingezoomd op zogeheten county's (een bepaalde regio met een lokale overheid binnen een staat). Als dit overwegend Democratische bolwerken zijn, durven media sneller te stellen dat Biden de winst al binnen heeft. Ook kijken ze naar het aantal stemmen verschil en het aantal stemmen dat er nog kan binnenkomen.

Cruciale staten en kiesmannen Arizona (11) - Biden staat voor

Georgia (16) - Trump staat voor

Nevada (6) - Biden staat voor

North Carolina (15) - Trump staat voor

Pennsylvania (20) - Trump staat voor

De wegen voor Biden: Naast Arizona nog één andere staat

Als we ervan uitgaan dat Biden Arizona binnensleept, rest hem nog de opdracht om dat met nog een staat te doen. Momenteel ligt hij op koers om ook Nevada te winnen, maar hier is nog maar 75 procent van de stemmen geteld. Trump staat op dit moment nog voor in de overige vier staten, maar aangezien daar vooral nog poststemmen worden geteld, worden de verschillen met het uur kleiner. Dit komt doordat vooral Democratische kiezers per post hebben gestemd.

Alle ogen zijn nu dus gericht op Georgia, waar ze het verst zijn met het tellen van de stemmen. Trump staat hier sinds donderdagmorgen ongeveer 0,4 procent voor op Biden, wat neerkomt op ongeveer zestienduizend stemmen. Als Biden deze staat binnensleept, zal AP hem uitroepen tot winnaar.

Maar wat als Georgia toch naar Trump gaat?

Als dit gebeurt, heeft Biden nog steeds een grote kans om te winnen, omdat hij de voorsprong van Trump in Pennsylvania en North Carolina inloopt. Bovendien staat hij al voor in Nevada, maar deze uitslag laat nog wel even op zich wachten.

Kan Trump nog winnen?

Ja, de race is in principe nog niet beslist. Maar dan moet Trump Arizona óf Nevada nog winnen, naast de staten waar hij nu voorstaat. Als we namelijk de kiesmannen van Georgia, North Carolina, Alaska en Pennsylvania bij Trump optellen, komt hij uit op 268 kiesmannen - twee te weinig.