De Democratische kandidaat Joe Biden is de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de nacht van dinsdag op woensdag geleidelijk verder genaderd. In zes staten wordt nog geteld - vijf daarvan kunnen doorslaggevend zijn voor de einduitslag.

Met 253 kiesmannen in zijn kamp, tegenover de 213 van de zittende president Donald Trump, heeft Biden nog één of twee staten nodig om het benodigde aantal van 270 kiesmannen te behalen en zo de meerderheid in het 538 leden tellende Electoral College (kiescollege) veilig te stellen.

Staten waar nog wordt geteld (aantal kiesmannen en huidige prognose tussen haakjes) Pennsylvania (20; nek-aan-nek)

Georgia (16; nek-aan-nek)

Arizona (11; nek-aan-nek)

North Carolina (15; neigt naar Trump)

Nevada (6; neigt naar Biden)

Alaska (3; veilig voor Trump)

President Trump moet zowel Pennsylvania als Georgia winnen om een pad naar de winst te behouden. Vanuit die essentiële uitgangspositie zou een combinatie van zeges in Nevada en Arizona, of een van die twee staten plus North Carolina, hem in januari terug naar het Oval Office voeren.

Biden ziet meer mogelijke paden voor zich. Als hij wint in Pennsylvania, is de strijd voorbij. Dat geldt ook bij winst in een combinatie van twee van de overige staten waar de tellingen nog lopen (met uitzondering van Alaska: die staat kan Trump niet meer ontglippen).

Hoewel kleine updates uit de staten in de loop van de nacht binnendruppelden, bleef een beslissing uit.

Waarschijnlijk duurt het nog even voordat de winnaar bekend is. Naar verwachting maken Georgia en Arizona later op donderdag, in de ochtend en in de middag, nieuwe tussentijdse resultaten openbaar. In Nevada wordt op z'n vroegst in de middag een update verwacht.

In staten waar de marge van de overwinning weleens heel klein kan zijn, zoals Pennsylvania, zouden hertellingen kunnen plaatsvinden. Het tellen kan daar ook zonder zo'n verdere vertraging tot vrijdag of zaterdag duren.

Onrust in VS lijkt toe te nemen

De onrust over het uitblijven van de einduitslag lijkt te groeien. Op verschillende plekken in de VS gingen demonstranten de straat op en werden arrestaties gemeld. Dat gebeurde in onder meer New York en Washington, maar ook in de swingstaten Michigan en Minnesota.

In meerdere staten is de National Guard in staat van paraatheid gebracht en timmeren ondernemers de ruiten van hun winkels dicht.

De protesten vinden plaats aan beide kanten van het politieke spectrum. Aanhangers van president Trump herhalen zijn ongefundeerde bewering dat de Democraten proberen de verkiezingen te "stelen" en eisen dat het tellen stopt. Linkse demonstranten dringen er juist op aan dat elke stem wordt geteld.