De Amerikaanse president Donald Trump weigert zijn verkiezingsnederlaag tegen Democraat Joe Biden te erkennen. Dat heeft de Republikein zaterdag laten weten. Trump stelt dat er sprake is van grootschalige verkiezingsfraude en schrijft maandag een grote rechtszaak te starten. Hij heeft geen bewijzen voor fraude geleverd.

Het is onder de bepalingen van de Amerikaanse grondwet niet noodzakelijk dat een kandidaat zijn of haar nederlaag erkent.

"We weten allemaal dat Biden gehaast zichzelf tot winnaar wil uitroepen, en zijn vrienden in de media hem willen helpen: zij willen de échte waarheid niet tonen. Het simpele feit is dat deze verkiezingen nog lang niet over zijn", meldt de Trump-campagne in een statement op hun website.

Volgens Trump is Biden in veel - belangrijke - staten nog niet officieel uitgeroepen tot winnaar. Daarnaast wijst de verslagen president op diverse lopende rechtszaken die hij tegen tellingen heeft opgestart. "Kiezers bepalen de volgende president, niet de media", vervolgt hij.

260 Trump accepteert verkiezingsuitslag niet, wat nu?

Biden verovert Pennsylvania en passeert grens van 270 kiesmannen

Enkele minuten eerder werd Joe Biden door verschillende Amerikaanse media uitgeroepen tot winnaar, nadat hij Pennsylvania veroverde en en zo de grens van 270 kiesmannen passeerde.

Trump wakkerde al vanaf woensdag de angst aan dat hij zijn nederlaag niet zou accepteren. Hij riep de overwinning uit in een aantal swingstaten, waar nog volop werd geteld. Dat herhaalde hij in een warrige persconferentie op donderdagavond (Nederlandse tijd).

De president beweert al maanden dat de verkiezingen gepaard zouden gaan met grootschalige fraude met betrekking tot poststemmen door zijn tegenstanders. Dat was volgens hem de enige manier waarop hij zou kunnen verliezen.

De bewijzen voor Trumps voorstelling van het kiesproces ontbreken. Deskundigen stellen dat verkiezingsfraude zeer zeldzaam is in de VS, onder meer vanwege de manieren waarop elk stembiljet wordt gevolgd bij elke stap van het kiesproces.

De Republikeinse Partij van Trump is de eisende partij in honderden rechtszaken, waarin aspecten van het verkiezingsproces in twijfel worden getrokken in verschillende staten. Ook na het sluiten van de stembussen werden nieuwe processen gestart, waarbij de nadruk lag op Georgia en Pennsylvania, twee staten waarvan Trump zich het verlies niet kon veroorloven.