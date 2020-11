Democraat Joe Biden wordt de 46ste president van de Verenigde Staten, na zijn overwinning op zijn Republikeinse tegenstander, de huidige president Donald Trump. Biden bereikte zaterdag het benodigde aantal kiesmannen.

Het beslissende moment, Bidens zege in Pennsylvania, diende zich aan na vijf gespannen dagen van tellen. Zijn running mate, senator Kamala Harris uit Californië wordt zijn vicepresident.

Biden kreeg landelijk zeker ruim vier miljoen stemmen meer dan Donald Trump. Naar verwachting zal dat nog groeien tot een verschil van vijf miljoen stemmen.

In de uren na het sluiten van de stembussen op dinsdag, bleek de oud-vicepresident wat minder overtuigend te hebben gepresteerd dan op voorhand werd voorgespiegeld door de peilingen en de meeste verkiezingsmodellen.

Trump wist in dat stadium een aantal belangrijke swingstaten te winnen, waaronder Florida. Een snelle overwinning raakte daarmee buiten het bereik van zijn Democratische tegenstander. Uiteindelijk volgde een nek-aan-nekrace in vijf swingstaten, waar resultaten binnendruppelden.

De uitslagen uit de vijftig Amerikaanse staten kwamen langzamer dan tijdens eerdere verkiezingen. Vanwege de coronacrisis stemden meer dan 100 miljoen Amerikanen vervroegd of per post. In veel staten kon pas op de verkiezingsdag worden begonnen met het tellen van die stemmen.

Dit zorgde ervoor dat Biden langzaam maar zeker sterker begon te staan in de strijd: een merendeel van de poststemmen ging naar de Democraten, terwijl Republikeinse kiezers vaker naar de stembus gingen op de verkiezingsdag en hun stemmen doorgaans eerder werden geteld.

Trump claimde een paar keer, zonder enig bewijs, dat er werd gefraudeerd en startte rechtszaken. Ook zei hij onterecht dat hij de strijd gewonnen had. Hoewel veel van die rechtszaken nog lopen, is het onwaarschijnlijk dat de overwinning van de Democratische oud-vicepresident met succes kan worden aangevochten.