Na een bijzonder onzekere verkiezingsnacht en spannende woensdag, lijkt de ontknoping van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in zicht. Een overzicht van de huidige stand van zaken in de staten die de doorslag kunnen geven.

Verschillende Amerikaanse media schrijven de volgende twee swingstaten uit de Rust Belt in het Midden-Westen van de VS sinds woensdagavond toe aan Biden.

Wisconsin (10 kiesmannen): Voor zover bekend zijn alle stemmen geteld en heeft Biden gewonnen. De Trump-campagne wil een hertelling, maar die zorgen bijzonder zelden voor de verschuiving van 20.000 stemmen die de president nodig heeft om zijn achterstand in te lopen.

Michigan (16): Nagenoeg alle stemmen (97 procent) zijn geteld en Biden loopt zo'n 61.000 stemmen voor op Trump - een voorsprong die in de loop van de dag groeide.

Als de Democraat daar inderdaad heeft gewonnen, dan ziet de stand in kiesmannen er zo uit.

Biden: 253 - Trump: 214

Hij heeft dan nog zeventien kiesmannen nodig om het aantal van 270 te bereiken en het Witte Huis te veroveren. Dat aantal bereikt hij waarschijnlijk met de volgende twee staten.

Arizona (11): Met zo'n 86 procent van de stemmen geteld, moeten naar schatting zo'n 450.000 stembiljetten nog worden verwerkt - voornamelijk poststemmen. Momenteel loopt Biden ongeveer 93.000 stemmen voor op Trump. Het lijkt erop dat de balans tussen Democratische en Republikeinse poststemmen in Arizona gelijker is dan in andere staten, maar het is de vraag of dat Trump in staat zal stellen Biden voorbij te streven. Om 3.00 uur (Nederlandse tijd) wordt een nieuwe lading uitslagen verwacht uit de county met veruit de meeste inwoners, Maricopa, waarin onder meer de stad Phoenix ligt.

Nevada (6): Deze staat komt niet meer met updates over de telling tot donderdag 15.00 uur (Nederlandse tijd). Zo'n 14 procent van de stemmen wordt nog geteld, waaronder veel poststemmen. Biden ligt slechts zo'n 7.500 stemmen voor op Trump, maar naar verwachting zal die voorsprong groeien.

Lukt dat Biden niet, dan kunnen drie andere staten ook zorgen voor de clincher.

Georgia (16): Zo'n 94 procent van de stemmen is geteld en president Trump gaat aan de leiding met ongeveer 78.000 stemmen. Ongeveer 200.000 stemmen resteren. Die zijn voornamelijk afkomstig uit de regio rond de stad Atlanta, die doorgaans overtuigend naar de Democraten neigt. De uitslag is daardoor nog erg ongewis. De lokale kiesraad hoopt donderdagochtend (Nederlandse tijd) klaar te zijn of in ieder geval flinke voortgang te hebben gemaakt.

North Carolina (15): Net 95 procent van de stemmen geteld, gaat president Trump aan de leiding met zo'n 77.000 stemmen. Poststemmen die voor 3 november een poststempel hebben gekregen, mogen nog tot 12 november worden geteld. Ook hier hebben Democraten vaker per post gestemd, maar een zege voor Trump lijkt waarschijnlijk.

Pennsylvania (20): Hier moeten nog grofweg een miljoen stemmen worden geteld - landelijk veruit het grootste aantal. Dat weerhield president Trump er niet van de overwinning uit te roepen. Een Republikeinse gang naar de rechter moet voorkomen dat de resterende stemmen, die naar verwachting voor het merendeel toevallen aan de Democraten, nog worden verwerkt. De aanvankelijke voorsprong van Trump kromp in de loop van woensdag geleidelijk.

Los van eventuele juridische verwikkelingen, zal het tellen in Pennsylvania zeker tot donderdag en waarschijnlijk zelfs tot vrijdag of zaterdag duren. Dat is alleen relevant als Biden er niet in slaagt voor die tijd de 270 kiesmannen te bereiken.