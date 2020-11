De Amerikaanse president Donald Trump wil via de rechter afdwingen dat in de staten Pennsylvania en Michigan wordt gestopt met het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen. Tegelijkertijd eist Trump de uitgebrachte stemmen te hertellen in Wisconsin.

Pennsylvania, Michigan en Wisconsin zullen gaan bepalen wie de winnaar wordt van de verkiezingen. Trumps rivaal Joe Biden heeft momenteel een minieme voorsprong in Michigan en Wisconsin. Trump leidt in Pennsylvania, maar zijn voorsprong is aan het slinken.

Terwijl het tellen van de laatste stemmen nog volop bezig is, heeft Trump de winst in Pennsylvania alvast geclaimd. Het standpunt van de Republikeinen is dat poststemmen die na de verkiezingsdag nog binnenkomen niet meetellen, maar in Pennsylvania mag dat nog tot 6 november. De partij heeft dat voor de verkiezingen via het Hooggerechtshof proberen aan te vechten, maar dat is toen niet gelukt.

Trumps campagneteam wil het tellen van de stemmen in Michigan stilleggen, totdat het naar eigen zeggen beter toezicht kan houden. De Republikeinen willen ook een hertelling van de stembiljetten die zijn geteld toen zij nog niet voldoende controle konden uitoefenen.

Biden heeft de winst gepakt in Wisconsin. Trump wil echter dat de stemmen in deze staat herteld worden. Hiervoor staat hij in zijn recht. Een presidentskandidaat mag namelijk een hertelling aanvragen als het verschil in stemmen minder is dan 1 procentpunt. Dat lijkt in Wisconsin het geval.