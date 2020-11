De huidige tussenstand in de verkiezingen om het presidentschap in de Verenigde Staten ziet er bemoedigend uit voor de Democratische kandidaat Joe Biden. President Donald Trump claimde eerder al ongefundeerd de zege en zaait nu twijfel over de legitimiteit van de uitslag.

Biden gaat rond 18.00 uur Nederlandse tijd aan de leiding in de belangrijke swingstaten Michigan en Wisconsin, al zijn de marges niet groot. Ook Arizona en Nevada lijken voorlopig op de hand van de Democraten. Deze vier staten bij elkaar zouden de 77-jarige Biden de zege opleveren, al kan het nog dagen duren voor al deze uitslagen binnen zijn.

De ogen zijn ook nog gericht op swingstaat Pennsylvania. Dit is met 20 kiesmannen een belangrijke staat voor beide kandidaten om op de benodigde 270 kiesmannen te komen en zo tot president te worden uitgeroepen. Momenteel staat Trump hier nog voor, maar de verwachting is dat Biden snel in kan lopen wanneer de stemmen uit bijvoorbeeld miljoenenstad Philadelphia binnenkomen.

Meer dan 160 miljoen Amerikanen hebben bij de verkiezingen dit jaar hun stem uitgebracht. Dat is het grootste aantal in 120 jaar, blijkt uit prognoses van de US Election Project. Het lijkt er nu op dat 66,9 procent van de kiesgerechtigden hebben gestemd.

Stemmen per post spelen een grote rol in deze verkiezingen. De meerderheid van deze stemmen gaan naar de Democraten. Trump probeert de legitimiteit en betrouwbaarheid van deze stemmen al weken in twijfel te trekken, en ging daar woensdag via zijn Twitter-account mee door. De reden waarom het lang duurt voor deze uitslagen binnenkomen, komt uit de koker van de Republeinen. De partij van Trump voorkwam in verschillende swingstaten dat poststemmen al vóór de verkiezingsdag mochten worden geteld.

Deze belangrijke staten zijn nog onzeker Pennsylvania (20 kiesmannen)

Michigan (16 kiesmannen)

Wisconsin (10 kiesmannen)

Arizona (11 kiesmannen)

Georgia (16 kiesmannen)

North Carolina (15 kiesmannen)

Nevada (6 kiesmannen)

Trump zaait twijfel via zijn Twitter-account

Biden is ook nog in de race in Georgia en North Carolina. In deze twee staten staat Trump nog voor, maar ook daar zijn de marges klein. Met name in Georgia moeten nog veel stemmen binnenkomen uit bijvoorbeeld de stad Atlanta. Als een van deze twee staten naar de Democraten zou gaan, slinken Trumps kansen verder.

Op zijn Twitter-account zaaide de president vooral twijfel, door te zeggen dat het "zeer vreemd" is dat staten die eerst voor hem leken te kiezen nu toch Bidens kant opgaan. Twitter greep in door een label over zijn tweets te plakken dat aangeeft dat het misleidende informatie kan zijn.

Trump hield eerder al een toespraak vanuit het Witte Huis, waarin hij zei dat hij op een "grote overwinning afstevent". "Maar de Democraten proberen de verkiezingen te stelen. Dat gaan we niet toestaan", voegde hij toe, zonder enig bewijs te geven voor zijn claim. Het kwam hem op veel kritiek vanuit zowel de Democraten als de Republikeinen te staan.

Marges zijn dun in beslissende swingstaten

De zittende president hoeft de hoop nog niet helemaal op te geven. De marges in Wisconsin, Nevada, Arizona en Michigan zijn dun. Daarnaast heeft hij nog andere pijlen op zijn boog.

De Republikeinen maken zich op voor juridische strijd. Trumps campagnemanager, Bill Stepien, zei te verwachten dat de president wint "als we alle legale stemmen tellen". Hij voegde toe dat Wisconsin waarschijnlijk in aanmerking komt voor een hertelling.

Dat in het Trump-kamp wordt gesproken over 'legale stemmen', suggereert dat er ook zoiets als een 'illegale stem' is. De president gaf woensdagochtend zelf wat hints over wat dat volgens de Republikeinen inhoudt. "Wij willen dat de wet op een correcte manier wordt gebruikt", zei hij. "Wij stappen naar het Hooggerechtshof. We willen dat al het stemmen stopt."

Hij leek daarmee te verwijzen naar Pennsylvania, waar postbiljetten die tot 6 november binnenkomen nog mogen worden geteld.

Het Hooggerechtshof kan nog in actie komen

Het landelijk Hooggerechtshof weigerde voor verkiezingsdag twee keer om Republikeinse bezwaren daartegen in behandeling te nemen. De kiesraad in Pennsylvania besloot de stembiljetten in kwestie na telling apart te leggen, voor het geval er nieuwe juridische verwikkelingen volgen.

Het is goed mogelijk dat het Hooggerechtshof zich op Republikeins verzoek toch over de zaak buigt. Maar het is ook goed mogelijk dat Biden Pennsylvania niet nodig heeft om toch zijn spullen in te pakken voor een vierjarig verblijf in het Witte Huis.