Nog niets is zeker over de strijd om het presidentschap tussen de zittende Amerikaanse president Donald Trump en de Democraat Joe Biden. Beiden hebben overwinningen geboekt, maar het blijft wachten op de uitslagen van onder meer de belangrijke staten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania.

Huidige tussenstand Biden heeft momenteel 238 kiesmannen, Trump heeft er 213

Alaska (3), Arizona (11), Georgia (16), Michigan (16), Maine (4), Nevada (6), North Carolina (15), Pennsylvania (20) en Wisconsin (10) nog niet officieel vergeven.

Arizona zo goed als zeker naar Biden.

Momenteel heeft Biden de voorsprong in Georgia, Nevada, Wisconsin en Arizona.

Trump gaat voor in Alaska, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia.

Deze resultaten kunnen nog omslaan wanneer (post-)stemmen binnen zijn.

Michigan, Wisconsin en Pennsylvania zijn het belangrijkst.

Hoewel de telling nog lang niet is afgerond, heeft Trump de overwinning al geclaimd.

Dat er nog geen duidelijke winnaar is, heeft mede te maken met de grote hoeveelheid stemmen die vanwege de coronacrisis per post zijn uitgebracht. Het tellen van deze stemmen duurt relatief lang en bovendien mochten sommige staten pas op de verkiezingsdag beginnen met tellen.

Zo gaat Trump aan kop in Pennsylvania, maar moeten volgens de Democratische gouverneur Tom Wolf nog zeker een miljoen poststemmen worden geteld. Doorgaans gaat een meerderheid van de poststemmen naar de Democratische presidentskandidaat. Maar het is de vraag of het aantal stemmen op Biden groot genoeg is om de achterstand in deze staat in te halen.

'Trump moet Pennsylvania winnen als hij een kans wil maken'

Amerikaanse media zijn volop bezig met het uiteenzetten van meerdere scenario's. Zo meldt CNN dat Biden of Trump zeker een van de drie overgebleven belangrijke staten moet winnen om nog zicht te houden op de overwinning.

Amerikadeskundige Victor Vlam onderschrijft die conclusie. "Trump moet Pennsylvania winnen als hij echt nog een kans wil maken en als dat hem niet lukt, zijn Wisconsin en Michigan belangrijk." Het is een grote optelsom van stemmen en kiesmannen, aldus Vlam.

Arizona (goed voor elf kiesmannen) gaat volgens persbureau AP naar Biden en North Carolina (goed voor vijftien kiesmannen) lijkt, zoals in elf van de vorige dertien verkiezingen het geval was, langzaam in handen van de Republikeinen te komen. Hierdoor ligt het volgende nog op het speelveld:

De uitslag in deze belangrijke staten is nog onbekend Pennsylvania (20 kiesmannen)

Michigan (16 kiesmannen)

Wisconsin (10 kiesmannen)

De rest van de staten waar de uitslag nog niet bekend is, mag je eigenlijk vergeten, omdat op voorhand wel ongeveer bekend is voor welke kandidaat ze zullen gaan en/of er weinig kiesmannen te verdelen zijn om een groot verschil te kunnen maken.

'Niet te zeggen waar het heen gaat'

Vier jaar geleden lag de focus ook op de bovenstaande staten. Voorzichtig wordt geconcludeerd dat Biden het in het noordoosten beter lijkt te doen dan Clinton in 2016, maar het is de vraag of hij genoeg stemmen heeft gekregen om de kiesmannen achter zijn naam te schrijven.

"Het is nog niet te zeggen waar het heen gaat", zegt Vlam. Zoals eerder genoemd, moeten in Pennsylvania nog zeker een miljoen poststemmen worden geteld. De poststemmen die tot vrijdag binnenkomen en een stempel van 3 november of eerder hebben, kunnen ook meegeteld worden. Vlam verwacht dat de uitslag voor het einde van de week bekend is.

Trump kon Florida op zijn naam schrijven

Een meerderheid in een staat - zelfs al gaat het om een uitslag van 51 procent tegen 49 procent - heeft tot gevolg dat alle kiesmannen van die staat naar de winnaar gaan. Trump kon de swingstaten Ohio, Texas en Florida op zijn naam schrijven.

Hij won die staten ook in 2016. De Democraten hadden gehoopt dit keer de staten te veroveren. Zo wordt Florida met 29 kiesmannen als een van de belangrijkste swingstaten gezien. Biden lijkt op zijn beurt te hebben gewonnen in onder meer Arizona, Washington en Oregon.

Het gaat om een nek-aan-nekrace waarin nog veel kan gebeuren. Biden zegt te geloven in een verkiezingswinst, maar roept zijn achterban ook op geduldig te zijn. "Het is pas voorbij als elke stem is geteld."