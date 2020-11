De zittende Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn in een spannende strijd om het Witte Huis verwikkeld. Het is twijfelachtig of woensdag (Nederlandse tijd) al een winnaar van de verkiezingen kan worden uitgeroepen.

Beide kandidaten hebben 270 'kiesmannen' nodig om het presidentschap te winnen. Om 6.00 uur stond Biden nog voor, maar er kan nog veel in de stand veranderen.

De eerste resultaten die binnenkwamen, gaven een vertekend beeld. Relatief veel Democraten hadden vooraf gestemd, met name per post. In staten waar deze stemmen al eerder geteld mochten worden, begon Biden dus met een voorsprong. Trumps aanhang kwam vooral opdagen op de verkiezingsdag zelf en trok de verhoudingen in de loop van de nacht recht.

In de belangrijke swingstaat Florida bleek al snel dat Biden een probleem had in de miljoenenstad Miami. Veel stemmers van Latijns-Amerikaanse komaf hebben daar vermoedelijk op Trump gestemd, wat zou betekenen dat de Democraten hier minder populair zijn dan in 2016. Biden maakte dit verlies niet meer goed in andere delen van de staat, waardoor Florida met zijn 29 kiesmannen richting Trump ging. Daarmee voorkwam de zittende president een vroeg einde aan zijn race.

Eenzelfde scenario speelde zich af in Georgia, North Carolina en Ohio. Biden ging aanvankelijk aan kop, maar Trump nam de leiding later in de nacht over. Zelfs in Texas begon de Democraat goed aan de avond, later kleurde de 'Lone Star State' toch rood.

Trump deed het dus goed, misschien wel beter dan verwacht. De aandacht verschoof daarmee naar vier andere staten: Michigan, Wisconsin, Arizona en - dé swingstaat van deze verkiezingen - Pennsylvania. Er bleven nog wat routes voor Biden richting het presidentschap open, maar meerdere wat minder waarschijnlijke afslagen bleven dicht.

Arizona lijkt richting Biden te gaan

De situatie is nu dat Arizona richting Biden lijkt te gaan. Fox News heeft de Democraat daar zelfs al tot winnaar uitgeroepen. Andere Amerikaanse media zijn nog behoudender. Winst in het tot voor kort Republikeinse bolwerk zou een boost zijn voor de kansen van Biden. Arizona heeft elf kiesmannen.

Met een schuin oog op Arizona verschuift de aandacht nu alvast naar de 'rustbelt' in het noordwesten. In deze staten lag de basis voor de verkiezingswinst van Trump in 2016, en ook in 2020 lijkt de beslissing hier te vallen.

Biden oogt in Michigan, Wisconsin en Virginia sterker dan Hillary Clinton vier jaar geleden was, maar het is de vraag of dat genoeg is om de Democraten dit keer wel aan de benodigde 270 kiesmannen te helpen. Biden en Trump zijn hier allebei nog volop in de race.

Het is bovendien twijfelachtig of er woensdag al uitsluitsel over komt. Vooral het tellen van de stemmen die per post zijn binnengekomen kost veel tijd. De onzekerheid die hier uit voortkomt schept de ruimte voor juridisch getouwtrek over de uitslag. Met name Trump kondigde vooraf al aan dat er "een team van advocaten" klaarstaat om het gevecht in de rechtszaal voort te zetten.