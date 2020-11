Goedemorgen! Mijn naam is Leon Moleman en ik kom mijn collega Sanne Oving aflossen. Voor de Nederlanders die net wakker zijn en willen weten waar ze aan toe zijn, bij deze een update.De voorsprong van Donald Trump in de cruciale staten Pennsylvania en Georgia is vannacht verder afgenomen. Joe Biden staat op het punt om in beide staten de leiding te nemen, wat hem vrijwel zeker de winnaar van de verkiezingen maakt. Vooral de situatie in Pennsylvania, met twintig kiesmannen de belangrijkste staat, hint op een nieuwe frontrunner: Trump leidde er aanvankelijk met 700.000 stemmen, maar in anderhalve dag waarin vrijwel alleen stemmen per post werden geteld, is die voorsprong als sneeuw voor de zon verdwenen.Biden staat nu nog zo'n dertigduizend stemmen achter, terwijl nog 8 procent van de stemmen geteld moeten worden. Daarbij is het goed om te weten dat sinds men begon met het tellen van het laatste kwart van de stemmen, zo'n drie kwart van die stembiljetten uitgebracht waren op Biden.Het verlies van Georga zou op papier nog niet fataal zijn voor Trump, maar het zou wel betekenen dat een gelijke stand het hoogst haalbare is voor de zittende president. Daarvoor moet hij in de resterende vijf staten winnen. Biden zou met de peach state op 269 kiesmannen komen, terwijl er in totaal 538 te verdelen zijn. Daarnaast staat Biden ook nog voor in de staat Nevada, die hem met zes extra kiesmannen over de streep zou trekken.Verder heeft Trump herhaald dat de verkiezingswinst van hem wordt 'gestolen'. Trump leverde geen bewijs maar wel een lange monoloog af over het Amerikaanse kiesproces, dat volgens hem zo corrupt is dat iedereen die ermee in aanraking komt wordt gecorrumpeerd. De president beloofde tot het bittere eind te blijven doorvechten in rechtszaken die voor het Hooggerechtshof kunnen belanden. Hij beantwoordde geen vragen