Facebook heeft een groep met zo'n 365.000 leden verwijderd omdat er onbewezen claims over fraude tijdens de Amerikaanse verkiezingen werden verspreid. In de groep werden leden opgeroepen om te protesteren bij Amerikaanse stembureaus.De groep, 'Stop the Steal', is volgens Facebook schuldig aan het in twijfel trekken van de legitimiteit van het verkiezingsproces. "We zagen ook zorgmakende oproepen om geweld", aldus Facebook tegen Amerikaanse journalisten. Het socialemediaplatform zegt dat er op dit moment sprake is van "verhoogde spanningen". Daarom is de groep nu verwijderd.De Republikeinse actiegroep Women for America First zit achter de pagina, die in een paar dagen tijd meer dan 300.000 leden verzamelde. Amerikaanse media luidden de noodklok over de site, toen bleek dat er onbewezen geruchten over stemfraude de ronde deden. Lees hier meer.