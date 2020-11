Voorsprong Biden groeit in Georgia

Biden kondigt adviesgroep voor bestrijding coronavirus aan

Biden kaart enkele grote onderwerpen aan, zoals bestrijding van het coronavirus, het opbouwen van de economie, gelijkheid en gezondheidszorg. Het is belangrijk om het virus onder controle te krijgen, zodat we "snel weer kunnen genieten van kostbare momenten met elkaar", zegt Biden. "Maandag wijs ik daarom een groep experts aan om ons te adviseren over het virus en te helpen het virus onder controle te krijgen. We maken daarvoor een plan, dat in januari in werking treedt. Ik bespaar geen moeite om deze epidemie onder controle te krijgen."



Ook in de strijd om het coronavirus legt Biden de nadruk op eenheid: "Als we kunnen beslissen niet samen te werken, kunnen we ook beslissen om dat juist wél te doen".