Biden: 'We gaan de verkiezingen winnen, wees geduldig'

Joe Biden heeft zojuist zijn achterban in zijn eigen staat Delaware toegesproken. De Democraat vertelde het restant van de verkiezingsrace met vertrouwen tegemoet te zien. "We voelen ons goed over onze positie: wij gaan deze verkiezingen winnen. Mogelijk duurt het alleen iets langer", vertelde Biden.



Daar heeft zijn campagneteam rekening mee gehouden, vervolgde hij. "Door de aangepaste stemwijzes en vele vervroegde stemmen wisten we dat het stemmen tellen langer ging duren. Het is niet aan ons om onszelf tot winnaar te benoemen: dat doet het Amerikaanse volk", aldus Biden.



Biden, die nog enkele staten van Trump af moet pakken om de volgende president van de Verenigde Staten te worden, ziet kansen in swing states Wisconsin en Michigan. Ook is hij zelfverzekerd over zijn kansen in Arizona en Pennsylvania. In de laatstgenoemde staat is ruim 60 procent van alle stemmen geteld en leidt Trump ruim, hoewel in Democratische gebieden nog veel stemmen geteld moeten worden.



Biden bedankte zijn campagneteam en supporters voor het uitbrengen van hun stem. "Houd hoop!", sprak hij hen toe.