Voorsprong van Trump in Georgia krimpt, Biden behoudt de zijne in Arizona

Uit een update uit Georgia blijkt dat de voorsprong van president Trump is afgenomen naar 47.111 stemmen. 95 procent van de stemmen is geteld. De resterende stemmen komen voornamelijk uit counties rond Atlanta, die in 2016 overtuigend naar de Democraten gingen.



Trump: 2.418.987

Biden: 2.371.876



In Arizona is 81 procent van de stemmen geteld. Joe Biden gaat daar met 93.016 stemmen aan de leiding. Ook hier zijn de meeste stemmen die nog verwerkt moeten worden poststemmen, maar in Arizona is de balans tussen Democraten en Republikeinen die op die wijze hun democratische plicht vervulden gelijker dan elders.



Biden: 1.411.235

Trump: 1.318.219



Momenteel heeft de president 214 kiesmannen, tegenover de 253 van Biden. Als hij zijn tweede termijn wil veiligstellen, moet hij winnen in Georgia, Arizona en Pennsylvania.