Stembureaus Arizona dicht, resultaten Texas verwacht

De stembureaus in veertien staten zijn nu gesloten, waaronder Arizona. Hier mocht ook vroeg worden begonnen met tellen. Trump won in 2016, maar nu is het spannend. Een vroege vertekening in Democratisch voordeel is goed mogelijk. Veel van de resultaten uit Texas zullen waarschijnlijk ook bekend worden vanaf nu. Naar verwachting zal Trump daar winnen, maar Biden bleek het in de afgelopen maanden verrassend goed te doen in Texas. Mocht hij daar toch de zege boeken, dan is dat waarschijnlijk een teken van een klinkende algehele verkiezingsoverwinning.