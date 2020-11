Ondanks dat er nu een president-elect is, is het tellen van de stemmen natuurlijk niet gestopt. Biden staat nu op 279 kiesmannen en Trump op 214. In North Carolina, Alaska, Arizona en Georgia is nog geen winnaar uit de bus gekomen. Het is al zo goed als zeker dat Trump de drie kiesmannen van Alaska nog zal binnenhalen. Ook lijkt het erop dat hij North Carolina (15 kiesmannen) nog zal winnen. Op dit moment lijkt het erop dat Arizona (11) en Georgia (16) naar de president-elect gaan, maar in laatstgenoemde zal nog een hertelling gaan plaatsvinden.De kans is groot dat Biden dus met 306 kiesmannen wint.Bekijk op onze kaart de uitslagen.