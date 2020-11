De stembussen beginnen te sluiten. Let op het verschil tussen 'too early to call' en 'too close to call'. Als staten waar goede prestaties van een van de kandidaten worden verwacht in die laatste categorie vallen en daar lang in blijven, kan dat duiden op een strijd die spannender is dan werd aangenomen. Dat overkwam Hillary Clinton in 2016 in onder meer de (naar later bleek cruciale) staten Wisconsin, Michigan en Minnesota.