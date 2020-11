Democraten lopen waarschijnlijk meerderheid in Senaat mis

Het gaat de Democraten waarschijnlijk niet lukken om een meerderheid te bewerkstelligen in de Senaat. Daarvoor moesten Democraten vier zetels weten te winnen van Republikeinse ambtgenoten.



Voorafgaand aan de verkiezingen waren 53 van de in totaal 100 zetels in het bezit van de Republikeinen. Deze verkiezingen stonden in totaal 35 zetels op het spel, waarvan er 23 worden bezet door Republikeinen en 12 door Democraten.



Politiek analisten zagen een kans voor Democraten om de meerderheid in de Senaat over te nemen, gezien acht van de tien 'kwetsbaarste' zetels in het bezit waren van Republikeinen. Tot dusver is het echter alleen John Hickenlooper gelukt om de zetel van Cory Gardner in Colorado af te pakken, terwijl de Republikeinen overtuigend de Democratische Senaatszetel in Alabama overnamen.



Democratische kandidaten verloren daarnaast van de 'kwetsbare' Republikeinse senatoren in Iowa, South Carolina en Montana, terwijl in North Carolina, Michigan en Maine vermoedelijk ook aan het kortste eind wordt getrokken. De Republikeinen kunnen er vermoedelijk alleen nog op papier worden ingehaald.