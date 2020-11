CNN: Democraten behouden meerderheid in Huis van Afgevaardigden

Nog meer goed nieuws voor de Democraten. Ze behouden hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden van de VS, voorspelt CNN. Wel zal hun meerderheid slinken, aldus de Amerikaanse televisiezender.



Op weg naar de verkiezingsdag waren de Democraten optimistisch en dachten ze hun overtal uit te breiden. Maar dat is niet gebeurd. Minstens zeven Democraten verloren hun zetel en de Republikeinen hielden stand op plekken waar de Democraten hoopten te winnen.



De kans lijkt ook groot dat de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat behouden. Dat maakt het lastig voor de aankomend president om nieuwe ministers te benoemen. Kandidaat-ministers moeten namelijk goedgekeurd worden door de Senaat. De exacte krachtsverhoudingen worden pas begin januari duidelijk als de laatste twee Senaatszetels in een run off in de staat Georgia worden vergeven.