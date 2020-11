Amerikaanse kiezer stemt niet alleen op presidentskandidaat, maar ook voor Senaat en Huis

De Amerikanen kiezen vandaag niet alleen wie hun 46e president wordt, ze bepalen in het stemhokje ook de samenstelling van het Congres. Dit is tevens zo belangrijk, omdat de partij die een meerderheid in de Senaat of het Huis van Afgevaardigden heeft een president kan helpen (door plannen goed te keuren) of juist kan hinderen (door plannen te blokkeren). Als een partij de meerderheid in beide kamers van het Congres haalt, is de buit natuurlijk helemaal binnen. Het is niet zo dat de partij van de president altijd de meerderheid heeft.



Het Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met onze Tweede Kamer) heeft 435 zetels. Uit peilingen blijkt dat de Democraten veel kans maken hun huidige meerderheid te behouden. De strijd in de Senaat (de Amerikaanse Eerste Kamer) wordt waarschijnlijk spannender. Om de twee jaar zijn hier 33 of 34 van de 100 zetels te vergeven. De Republikeinen hebben op dit moment nog een kleine meerderheid, maar de Democraten maken goede kans om dit over te nemen.