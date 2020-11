Twee staten hebben geen 'winner takes all'-systeem.

De staten Maine en Nebraska geven niet per definitie al hun kiesmannen (respectievelijk 4 en 5) aan de winnaar in de staat. Een deel van de kiesmannen geven zij aan de winnaar in de staat, de rest wordt verdeeld op basis van de winnende partijen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.



Zo geeft Maine twee kiesmannen aan de winnende kandidaat, één aan het lid van de partij die de meerderheid in de Senaat wint en één aan het lid van de winnende partij in het Huis van Afgevaardigden. Dit geeft misschien een wat gecompliceerd resultaat.



In Maine gaat Biden woensdag aan kop, hij zou dan dus twee kiesmannen krijgen. In beide kiesdistricten voor het Huis van Afgevaardigden in Maine gaat een Democraat aan kop, wat dus nog één kiesman voor Biden is. Echter lijkt de Senaatszetel van Maine momenteel naar een Republikein te gaan, waardoor Trump ook nog één kiesman uit Maine kan krijgen, ondanks dat hij daar niet gewonnen heeft.



In de verschillende tussenstanden die online te volgen zijn, kan er dus een verschil zitten in de telling van de kiesmannen. Dit hangt er vanaf hoe vroeg een medium al een uitslag durft te geven en dus de kiesmannen (voorbarig) verdeelt, of hier nog even mee wacht.