Officiële uitslag in negen staten nog niet bekend

Er zijn negen staten waarin de officiële uitslag nog niet bekend is. Het gaat om:



- Alaska (3 kiesmannen)

- Arizona (11 kiesmannen)

- Georgia (16 kiesmannen)

- Michigan (16 kiesmannen)

- Maine (4 kiesmannen)

- Nevada (6 kiesmannen)

- North Carolina (15 kiesmannen)

- Pennsylvania (20 kiesmannen)

- Wisconsin (10 kiesmannen)



Van het merendeel van die staten is vaak op voorhand wel bekend voor welke kandidaat ze zullen gaan of valt momenteel al een goede inschatting te maken. Zo komt de winst in North Carolina (15 kiesmannen), zoals in elf van de vorige dertien verkiezingen ook het geval was, langzaam in handen van de Republikeinen. De prognose is dat Biden de winst pakt in Arizona (11 kiesmannen). In Georgia (16 kiesmannen) gaat Trump aan kop, maar het verschil is niet groot.



De ogen zijn nu eigenlijk vooral gericht op de noordoostelijke staten Pennsylvania (20 kiesmannen), Michigan (16 kiesmannen) en Wisconsin (10 kiesmannen). Trump en Biden gaan nek aan nek hier. Experts zeggen dat in zeker een van die staten een overwinning behaald moet worden om nog zicht te houden op de winst.



Het blijven zenuwslopende uren en misschien zelfs wel dagen, omdat veel Amerikanen vanwege de coronacrisis via de post hebben gestemd. Het tellen hiervan duurt langer en daarbij komt dat sommige staten pas op verkiezingsdag zelf mochten beginnen met tellen. Een meerderheid van de poststemmen gaat doorgaans naar de Democratische presidentskandidaat, maar het is in bijvoorbeeld Pennsylvania, waar Trump aan kop gaat, nog maar de vraag of dit voldoende is voor Biden om zijn tegenstander in te halen.