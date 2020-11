Campagneteam Trump spant rechtszaak aan in Arizona

Ook de staat Arizona is inmiddels strijdtoneel van een rechtszaak van Trump en zijn campagneteam in de hoop het tij te doen keren. De president en zijn meewerkers hebben bij de rechtbank in de county Maricopa een zaak aangespannen omdat er stemmen ten onrechte geweigerd zouden zijn.



Volgens het campagneteam gaven verkiezingsmedewerkers sommige kiezers de instructie om een bepaalde knop in te drukken nadat de stemmachine een onrechtmatigheid had gedetecteerd. Daardoor zouden de stemmen geweigerd zijn. Die stemmen zouden "bepalend" zijn voor de uitkomst van de verkiezingen in de staat, aldus Trumps team. Enige vorm van bewijs is daar echter niet (publiek) voor aangetoond, net als bij zijn andere beweringen over een zogenaamd oneerlijk verkiezingsverloop.



Eerder op zaterdag liet een groep Trump-aanhangers een rechtszaak vallen over een theorie dat stembiljetten die ingevuld waren met een bepaalde pen niet gelezen konden worden door de stemmachines in Maricopa. Ook daarvoor was geen bewijs.



Hoewel Joe Biden al tot landelijke winnaar van de verkiezingen is uitgeroepen, is de uitslag van de staat Arizona nog steeds niet binnen. Biden staat er nu zo'n 21.000 stemmen voor, wat neerkomt op zo'n 0,4 procentpunt.