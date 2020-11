Biden pakt de leiding in Pennsylvania

Joe Biden heeft de leiding gepakt in Pennsylvania. Hij staat 5.587 stemmen voor op Donald Trump. Daarmee is sprake van een ommezwaai: eerder had Trump nog een voorsprong van een half miljoen stemmen.



Biden heeft nu 49,5 procent van alle stemmen (3.295.319), tegenover de 49,4 procent van Donald Trump (3.289.725 stemmen). Sinds de laatste update zijn ruim dertigduizend stemmen geteld. Bijna 27.400 van deze stemmen (87 procent) waren voor Biden en 3.760 stemmen voor de zittende president. In Pennsylvania moet nog 3 procent van de stemmen geteld worden, waarvan een aanzienlijk deel in de Democratische deelstaat Philadelphia.



Biden heeft met de grote hoeveelheid poststemmen heel snel zijn achterstand op Trump omgezet in een voorsprong. Stembureaus tellen nu deze stembiljetten, die grotendeels in het voordeel van Biden zijn.



Voor Trump is het zorgwekkend dat hij slechts 13 procent van de laatste lading stemmen ontving. Als Biden Pennsylvania wint, is hij de volgende president van de Verenigde Staten. Vooralsnog lijkt het onwaarschijnlijk dat Trump de achterstand gaat inhalen.