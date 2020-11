Onrust in meerdere steden om uitblijven verkiezingsuitslag

Nu de verkiezingsuitslag op zich laat wachten, lijkt de onrust in het land te groeien. Op verschillende plekken zijn demonstranten de straat opgegaan en worden arrestaties gemeld.



In New York, Washington en Los Angeles organiseert de linksgeoriënteerde groep Protect The Results (bescherm de uitslagen) meer dan honderd protesten. Daar wordt aangedrongen op een eerlijk verloop van de verkiezingen. In Central Park in New York verzamelden zich honderden demonstranten die "tel elke stem" scanderen.



Rivaliserende protestgroepen hebben zich ook verzameld op de straten van Detroit in de staat Michigan. Terwijl de ene groep oproept dat er gestopt moet worden met het tellen van de stemmen, eist de andere groep juist dat elke stem geteld wordt. Een aantal demonstranten drongen een congrescentrum waar de stemmen worden geteld binnen en scandeerde "stop met tellen".



De lokale politie in Oregon maakte op Twitter bekend dat in het centrum van Portland zeker acht personen zijn gearresteerd nadat er een rel uitbrak. Ook de politie van de staat Minnesota arresteerde demonstranten. Die liepen over de snelweg in de stad Minneapolis. In de stad Pittsburgh, in de mogelijk cruciale swingstaat Pennsylvania, werden drie mensen opgepakt bij protesten. De New Yorkse politie nam meer dan twintig personen in hechtenis.