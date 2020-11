Verdeling zetels Amerikaanse Senaat voorlopig niet duidelijk

De nieuwe president van de Verenigde Staten weet niet meteen of hij kan beschikken over een meerderheid in de Senaat. Een beslissing over de invulling van twee zetels wordt pas in januari verwacht. Beide open zetels zijn van de staat Georgia waar geen enkele kandidaat bij de verkiezingen meer dan 50 procent van de stemmen haalde, waardoor een zogeheten run off nodig is. Die tweede ronde vindt begin januari plaats.



De zittende Republikeinse senator David Perdue kwam in zijn strijd tegen de Democraat Jon Ossoff net wat stemmen tekort om meteen herkozen te worden. Hij bleef steken op 49,8 procent van de stemmen. In een speciale verkiezing voor de tweede zetel dingen meer kandidaten mee, geen enkele kandidaat kwam ook maar in de buurt van de grens van 50 procent.



De partijen houden elkaar momenteel in evenwicht. Zowel de Democraten als Republikeinen staan in de voorlopige uitslagen op 47 zetels.