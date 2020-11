Wat zijn voorlopige stembiljetten?

In de cruciale staten waar nog geen winnaar is uitgeroepen moeten in de meeste gevallen nog veel "voorlopige stembiljetten" worden geteld. Deze stembiljetten vertragen het proces, maar wat zijn het precies?



Een voorlopig stembiljet wordt gebruikt door een kiezer wanneer er problemen zijn, waardoor het niet duidelijk is of deze kiezer rechtmatig kan stemmen in de staat waarin hij of zij dat wil. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de kiezer verhuisd is, maar zijn of haar nieuwe adres nog niet is verwerkt.



De voorlopige stembiljetten worden ingevuld en aan de kant gelegd tot het probleem is opgelost. Daarom worden ze met vertraging geteld. In alleen al Nevada moeten op dit moment naar schatting nog zo'n 60.000 voorlopige stembiljetten worden geteld.