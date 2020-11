Meer dan honderd miljoen Amerikanen hebben al voor dinsdag een stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen. Inwoners van de Verenigde Staten kunnen momenteel nog een stem uitbrengen door een stemlokaal te bezoeken.

De meeste mensen die vervroegd hun stem uitbrachten, deden dit per post. Het gaat volgens het US Elections Project van de Universiteit van Florida om ruim 64,5 miljoen mensen. De rest deed dit door persoonlijk hun stem langs te brengen.

Het US Elections Project verwacht dat tijdens deze verkiezingen uiteindelijk zo'n 150 miljoen stemmen worden uitgebracht. Dat zou een opkomst betekenen van meer dan 62 procent, een record in de recente geschiedenis.

Bijna 240 miljoen Amerikaanse burgers mogen stemmen bij de verkiezingen, waarin president Donald Trump het opneemt tegen Joe Biden. Vier jaar geleden brachten ongeveer 137 miljoen Amerikanen een stem uit. Destijds stemde 40 procent vervroegd.

Het is niet duidelijk of er op de verkiezingsavond al een winnaar uit de bus zal komen. Dat is lang niet zeker gezien het grote aantal te tellen stemmen dat per post is uitgebracht.