Freelance Amerikacorrespondent Carol Rock, die sinds deze zomer in San Francisco woont met haar gezin en momenteel nauwlettend de verkiezingen volgt, ziet hoe de stad zich opmaakt voor een paar chaotische dagen. "Winkels hebben hun etalageruiten al dichtgetimmerd."

De Amerikaanse verkiezingen in 2016 waren al een voorbode van hoe het leven in de Verenigde Staten ging veranderen. Daarom voelen deze verkiezingen zo anders aan voor Rock.

"Mensen zijn echt getekend door de verkiezingsuitslag van 2016. Dat idee van 'alles komt goed', dat is echt voorbij. Je merkt het aan het fanatisme waarmee mensen stemmen, zowel aan de linker- als rechterzijde. Ze stemmen alsof hun leven ervan afhangt. Vrienden van mij in New York staan soms wel vijf uur in de rij om te stemmen, maar men heeft het er voor over."

Vooral bij mensen die voorheen niet stemden, proberen vrijwilligers een kentering te laten plaats vinden, merkt Rock. "In elke staat werkt stemmen weer anders, soms zijn er zelfs verschillen binnen de staat. Overal worden andere regels gehanteerd en die maken het voor sommige mensen onaantrekkelijk en ingewikkeld om te stemmen. Daarom zie je dat er dit keer veel meer vrijwilligers zijn die kiezers helpen om te stemmen."

Groot contrast met Nederland

Rock benadrukt vooral hoe groot het contrast is met Nederlandse verkiezingen. De - ook voor haar goed zichtbare - ongelijkheid in de Verenigde Staten is vele malen groter en de winst voor Joe Biden of Donald Trump kan een directe impact hebben op het dagelijks leven van mensen.

"In Nederland vinden wij het normaal dat kinderen vanaf vier jaar gratis en goed onderwijs kunnen krijgen. Hier kan dat pas vanaf vijf jaar, tenzij je genoeg geld hebt voor een privéschool. Ook bestaat er sinds 1946 een gratis lunchprogramma voor arme kinderen. Dat is vaak de enige maaltijd die ze krijgen."

"Als je dan ziet dat de huidige minister van Onderwijs gratis ontbijt en lunch schrapt op scholen, dan snap je hoe groot de gevolgen kunnen zijn voor mensenlevens. Maar denk ook aan mensen die doodgaan omdat ze de juiste medicijnen niet kunnen betalen. Dat gebeurt en daarom stemmen sommige mensen letterlijk voor hun leven."

In Rocks woonplaats, San Francisco, wordt overwegend Democratisch gestemd, maar dat betekent niet dat de winst voor Biden alleen maar vreugde met zich meebrengt. Trump heeft meerdere malen laten weten de verkiezingen te wantrouwen en nooit hardop bevestigd de uitslag te accepteren. Dat brengt veel onrust bij de bevolking, zo ook bij Rock zelf.

Zorgen over nasleep

"Ik maak mij echt zorgen over wat er gaat gebeuren na 3 november. In de binnenstad worden inmiddels de ruiten dichtgetimmerd, iedereen houdt er rekening mee dat het een hel wordt. De scholen hebben aangepaste programma's voor kinderen, zodat ze met hen over de uitslag kunnen praten."

Zelf durft ze geen voorspelling te doen over de uitslag. "Mijn voorspelling verandert zowat elk uur. Het ene moment denk ik: dit wordt een landslide (voor Biden, red.)', maar het andere moment zie ik dan weer dat Trump toch Pennsylvania kan winnen en ga ik weer twijfelen."