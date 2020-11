Een campagnebus van de Democraten is vrijdag in Texas op een snelweg omsingeld door aanhangers van de president Donald Trump. Ondertussen proberen de Republikeinen het stemmen per auto in Texas ongeldig te verklaren.

Een campagnebus van de Democraten is vrijdag gehinderd door auto's en trucks die Trump-vlaggen meevoerden, zo meldt The Texas Tribune zaterdag.

In de bus zat niet presidentskandidaat Joe Biden of vicepresidentskandidaat Kamala Harris die wel in de staat was om campagne te voeren, maar een kandidaat voor het Congres. Door de confrontatie hebben de Democraten uit veiligheidsoverwegingen drie verkiezingsbijeenkomsten moeten schrappen. De FBI gaat het incident onderzoeken.

De omsingeling, waarbij minstens één botsing heeft plaats gevonden, is op video vastgelegd en door Donald Trump gedeeld op Twittter. "I LOVE TEXAS", schreef hij erbij.

Republikeinen willen stemmen per auto ongeldig verklaren

Ondertussen proberen Republikeinen in Texas via de rechter 100.000 stemmen die zijn uitgebracht via drive-through stemlokalen ongeldig te verklaren. Amerikanen brachten in Harris County, een gebied waar doorgaans overwegend op de Democraten wordt gestemd, hun stem uit vanuit hun auto als alternatief voor een reguliere stembusgang vanwege de coronapandemie.

De conservatieve activist Steve Hotze en Steve Toth, een Republikeins lid van het Texaanse parlement, spanden een zaak aan die maandag bij een federale rechter in Houston voorkomt. Ze vinden dat deze vorm van stemmen ongrondwettelijk is.

De van oorsprong zeer conservatieve Amerikaanse staat Texas is een strijdtoneel geworden nu de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in de peilingen Donald Trump nadert. In heel de VS hebben al ruim 90 miljoen Amerikanen vervroegd hun stem uitgebracht, ongeveer 65 procent van de totale opkomst van vier jaar geleden. De presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november.