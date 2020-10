Welkom bij je dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met zes dagen te gaan kijken we naar een vroege opkomst waarvan de omvang blijft verbazen, rechterlijke besluiten over handtekeningenanalyse en de bijna mythische shy voter.

Opkomst in opkomst

De cijfers voor de vroege kiezersopkomst blijven verbazing wekken, zelfs met de kennis dat daar een vlucht werd verwacht vanwege de pandemie. Bijna 74 miljoen kiezers hebben al een stem uitgebracht, laat de tracker van het US Election Project woensdagmiddag zien.

Dat is meer dan de helft (54 procent) van het totale aantal stemmen dat werd uitgebracht tijdens de verkiezingen van 2016.

Als je in aanmerking neemt dat ongeveer de helft van de Amerikanen in peilingen kenbaar maakte vervroegd te willen stemmen, en er nog een kleine week is te gaan, lijkt het erop dat de VS een historisch hoge kiezersopkomst tegemoet gaat. In de achttien staten waar dat wordt bijgehouden, staan in ieder geval nog zo'n 30 miljoen biljetten voor stemmen per post uit.

In twintig staten die rapporteren of een kiezer zich ooit heeft aangesloten bij een partij, werd 47,7 procent van de stemmen die tot nu toe binnen zijn uitgebracht door Democraten, 29,3 procent door Republikeinen en 22,4 procent door kiezers zonder partijregistratie. Onder kiezers die niet per post stemden, maar vervroegd terecht konden bij een stembureau (in tien staten), zijn de verschillen kleiner: 41,6 procent was Republikein en 38,8 procent Democraat.

Een stemlokaal in Coral Gables, Florida. (Foto: ANP)

Rechter ziet niks in analyse van handtekeningen op stembiljetten

Een federale rechter in South Carolina gaf lokale verkiezingsbeambten dinsdag opdracht te stoppen met analyse van handtekeningen op stembiljetten. Een niet-partijgebonden politieke organisatie, The League of Woman Voters of South Carolina, had een proces aangespannen, omdat die methode in zeker negen van de 46 county's in de staat zou worden gebruikt om biljetten af te wijzen.

Het vergelijken van de handtekening van een kiezer op een stembiljet met die in het kiesregister is omstreden, omdat het geen exacte wetenschap is. Deskundigen zeggen dat de handtekening van een persoon kan worden beïnvloed door talloze factoren - van de geestesgesteldheid van de schrijver, tot het oppervlak waarop de ondertekening plaatsvindt.

Voor de landelijke balans maakt de uitspraak niet veel uit. President Donald Trump heeft in de peilingen een comfortabele voorsprong op Joe Biden in South Carolina. Maar mogelijk zijn er wel gevolgen voor een andere race: die om de senaatszetel van Republikein Lindsey Graham. Zijn strijd met Democratische uitdager Jaime Harrison lijkt spannender te worden.

De gerechtelijke scepsis over grafologie (handtekeningenanalyse) in South Carolina wordt gedeeld door het Hooggerechtshof van Pennsylvania. De opperrechters besloten eind vorige week dat stembiljetten niet mogen worden afgewezen omdat de handtekeningen niet overeenkomen. Dat kan meer impact hebben: Pennsylvania is een belangrijke swingstaat, waar Trump in 2016 won met minder dan 45.000 stemmen verschil.

Sommige kiezers zijn in ieder geval niet verlegen over hun voorkeur. (Foto: ANP)

Kom, kiezer, don't be shy

In de afgelopen weken werd er druk gespeculeerd over het bestaan van 'shy voters'. Dat ging dan vooral over Trump-stemmers, die hun voorkeur stil zouden houden uit angst voor de reacties uit hun omgeving.

Concrete bewijzen voor een substantiële groep verlegen Trump-kiezers ontbreken. De methodiek van een peiling die vaak wordt genoemd als bewijs voor hun bestaan roept veel vragen op.

Dat weerhoudt sommige Democraten er niet van nu ook te hinten op verlegen Biden-stemmers. "Er is veel bewijs dat ze daadwerkelijk bestaan en zich overal bevinden", zei een bondgenoot van de oud-vicepresident tegen The Hill. Het blijft speculatie: we zullen pas echt weten hoeveel shy voters er zijn, als zij zich bij het tellen van de stemmen wel laten zien.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.