Met zeven dagen te gaan kijken we hoe de twee kandidaten de hectische állerlaatste fase voor de verkiezingen aanvliegen en hoe de Democraten in Wisconsin jagen op nog niet ingeleverde stembiljetten.

To rally or not to rally?

Normaal rennen Amerikaanse presidentskandidaten in de laatste dagen van hot naar her (nou ja, van swingstaat naar swingstaat) om hun campagne het laatste zetje te geven. President Donald Trump wijkt niet af van dat patroon: hij vloog afgelopen weekend het land door en zal volgens zijn campagneteam in de resterende dagen tot wel zes bijeenkomsten per dag bijwonen.

Zijn tegenstander, Joe Biden, pakt het heel anders aan. Hij bracht een groot deel van vorige week door met het voorbereiden van het laatste debat en hield zijn zondag vrij. Een dag later bleef hij in zijn thuisstaat, Delaware, voor een kort bezoek aan de stad Wilmington. Daar vertelde hij dat meer bezoeken aan swingstaten zullen volgen, maar zijn campagneagenda blijft een stuk leger dan die van de president.

Biden wist in de afgelopen maanden goed te scoren door Trump campagne te laten voeren tegen zichzelf. Aan Democratische zijde is weinig animo om op het laatste nippertje af te wijken van een succesvolle strategie.

Daar komt bij dat het rampzalig zou zijn als Biden het coronavirus oploopt; niet alleen omdat hij vanwege zijn hoge leeftijd tot een risicogroep behoort, maar ook omdat hij zich heeft geprofileerd als alternatief voor Trumps onvoorzichtige en impopulaire aanpak van de crisis. De Democratische kandidaat is al sinds het begin van de campagne relatief weinig op pad.

Ook is het de vraag of het houden van verkiezingsbijeenkomsten als vanouds een slim idee is, omdat de meeste Amerikanen zich nog steeds zorgen maken over de verspreiding van het coronavirus. De rally's van de president, waar de duizenden aanwezigen doorgaans weinig rekening houden met coronamaatregelen, wekken lokaal vaak zorgen over besmettingspieken.

Democraten zoeken naar niet-verstuurde stembiljetten in Wisconsin

Het Hooggerechtshof besloot maandag dat de deadline voor het ontvangen van stemmen per post in de staat Wisconsin niet mag worden verschoven tot zes dagen na de verkiezingsdag. Dat betekent dat stembiljetten die daar na 3 november binnenkomen automatisch worden afgekeurd.

De vijf conservatieve rechters van het hof (de nieuwe opperrechter Barrett gaat pas volgende week aan het werk) wonnen het van hun drie progressieve collega's.

De Democratische Partij in Wisconsin was al sinds het begin van de campagne bezig kiezers voor te lichten over stemmen per post, maar heeft de focus nu enigszins verlegd. Campagnemedewerkers proberen kiezers nu te bewegen hun ingevulde stembiljetten niet op de post te doen, maar persoonlijk af te leveren.

Volgens kiesgegevens hebben ongeveer 1,7 miljoen kiezers in Wisconsin een stembiljet aangevraagd voor vervroegd stemmen/poststemmen. 1,34 miljoen daarvan zijn al binnen, wat betekent dat er nog zo'n 360.000 biljetten bij kiezers thuis liggen.

"We bellen, we sms'en, we vragen mensen hun vrienden te benaderen. We maken krijttekeningen op muren, rijden met omroepwagens door de buurten en laten spandoeken wapperen boven Milwaukee. We adverteren via elk denkbaar medium", schreef de partijvoorzitter van de staat, Ben Wikler, op Twitter.

Wisconsin is een van de belangrijkst swingstaten. Trump won er in 2016 met een piepklein verschil van zo'n 23.000 stemmen. Hij loopt in de huidige peilingen ongeveer 6 procentpunten achter op Biden.

Sommige critici stellen dat Hillary Clinton haar nederlaag in de 'Badger State' in 2016 vooral aan zichzelf te wijten had, omdat ze de staat geen enkele keer bezocht en weinig middelen vrijmaakte om er campagne te voeren. Anderen menen dat dit weinig uitmaakte voor het eindresultaat. Hoe dan ook, Biden heeft besloten op veilig te spelen: hij bezocht Wisconsin tijdens de campagne twee keer en doet dat komende vrijdag opnieuw.

Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.