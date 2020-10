Voor de Amerikaanse presidentsverkiezing die volgende week dinsdag wordt gehouden, hebben inmiddels meer dan 58,7 miljoen Amerikanen hun stem uitgebracht.

Dat zijn er nu al meer dan het totale aantal stemmers dat in 2016 vervoegd naar de stembus ging, meldt CNN maandag. Toen waren dat er 58,3 miljoen. Deze stemmers waren destijds goed voor 42 procent van alle uitgebrachte stemmen.

Volgens CNN hebben met name meer jongeren vervroegd gestemd. Mogelijk komt dat door de coronacrisis. In de staat New Jersey nam het aantal vroege stemmers het meest toe.

Daar zijn op dit moment al negen keer zoveel stemmen uitgebracht in vergelijking met dezelfde periode tijdens de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Hilary Clinton in 2016. Ook in Delaware en Virginia is het vroege stemmen populair.

Trump en Biden hebben ook al gestemd

Onder de vroege stemmers zijn ook president Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. De huidige president heeft zaterdag in Florida "op een kerel met de naam Trump" gestemd, zo zei hij in het stembureau. Biden stemde vrijdag in zijn thuisstaat Indiana.

Tijdens de vorige presidentsverkiezing werden in totaal 136 miljoen stembiljetten ingevuld. Enkele weken voor de start van deze verkiezing in 2016 hadden zes miljoen Amerikanen vervroegd gestemd.

Aantal vroege kiezers stijgt onder meer door coronacrisis

Deskundigen vermoeden dat de uitbraak van COVID-19 de flinke stijging van het aantal vroege kiezers heeft veroorzaakt. Deze stemmers zouden alternatieve stemmethodes zoeken, zodat ze tijdens de verkiezingsdag op 3 november niet in lange rijen hoeven te staan. De enorme opkomst van vroege kiezers leidt echter ook tot lange wachtrijen.

Tot dusver zouden met name Democraten al hebben gestemd, blijkt uit een verkiezingsrapport. Daarbij wordt de kanttekening geplaatst dat dit weinig zegt over de uiteindelijk verkiezingsuitslag, omdat Republikeinen in groten getale kunnen stemmen op de verkiezingsdag.

In de landelijke peilingen staat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zo'n 10 procentpunten voor op de zittende president. Trump heeft het stemmen per post meermaals risicovol genoemd. Hij zegt dat met de methode gemakkelijk gefraudeerd kan worden, maar kon die bewering niet met bewijs staven.