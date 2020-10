Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Waarom de Republikeinse aanvallen op Joe Biden via zijn zoon Hunter nog niet overtuigend zijn.

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

Deze editie is iets korter dan je gewend bent, vanwege de drukte rond het laatste debat tussen Trump en Biden. Mijn verslag kun je hier lezen en hieronder vind je onze nabeschouwingsvideo.

260 Zo verliep het laatste debat tussen Trump en Biden

Als het goed is, kunnen we eind volgende week voorzichtig iets zeggen over de invloed (of gebrek daaraan) van het laatste grote treffen tussen de kandidaten op de peilingen, maar is de tijd die nog rest tot 3 november - tien dagen - daarvoor wat kort.

Bewijzen voor 'corruptie' Biden blijven uit

Tijdens het debat viel president Trump zijn tegenstander regelmatig aan op de verhalen van tabloidkrant The New York Post over die e-mails.

Het leek de president niet te deren dat zijn beweringen dat Joe Biden zich schuldig maakte aan corruptie en "in de gevangenis zou moeten zitten" tot nu toe weinig om het lijf hebben als het aankomt op bewijs. De verwoede pogingen van partijgenoten van de president en sommige media op de rechterkant van het politieke spectrum om een schandaal aan te jagen veranderen daar weinig aan.

De laatste ontwikkelingen rond de kwestie draaien om Tony Bobulinski, zakenpartner van Hunter Biden bij een mislukt investeringsproject in China. Trump beweerde tijdens het debat dat vader Joe miljoenen verdiende aan die onderneming. Bobulinski zat in het publiek als gast van de president.

Enkele uren eerder hield de zakenman een persconferentie, waar hij zijn eerder gedane beschuldiging herhaalde dat Biden op de hoogte was van de onderneming van zijn zoon. Bobulinski liet drie oude mobiele telefoons zien, die volgens hem bewijs voor die stelling bevatten.

De oud-zakenpartner liet journalisten de bewuste bewijzen niet zien en gaf hen geen toegang tot de telefoons. Dat deed denken aan de werkwijze van Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump, die al lang jaagt op belastende informatie over de Bidens en de spil is rond de recente verhalen van The New York Post. Giuliani beweert regelmatig een overdaad aan belastende bewijzen te bezitten, maar stelt die niet beschikbaar voor verificatie.

The Wall Street Journal, dat deel uitmaakt van hetzelfde mediaconglomeraat als Fox News en de Post en bepaald niet geldt als links bolwerk, schreef over de verklaringen van de oud-zakenpartner van Hunter Biden: "Tekstberichten en e-mails gerelateerd aan de onderneming, die door meneer Bobulinski aan deze krant werden verstrekt, voornamelijk uit de lente en zomer van 2017, tonen niet aan dat Hunter Biden of James Biden [de broer van Joe, red.] een rol voor Joe Biden bij de onderneming bespraken."

Zakenman Tony Bobulinski laat journalisten een telefoon zien, die volgens hem belastende informatie over Joe Biden bevat. (Foto: ANP)

Where's the crime?

De Democratische presidentskandidaat ontkent dat Hunter zijn achternaam inzette voor financieel profijt. Hij beschuldigt de Republikeinen van een "smeercampagne" en zegt dat hij niet betrokken was bij de zakelijke avonturen van zijn zoon.

Zelfs als Biden liegt over dat laatste, is niet duidelijk wat daar precies strafbaar aan zou zijn. Hij had in 2017 geen politieke functie meer, en zakendoen met China is verre van taboe in de VS. Geld verdienen aan een als politicus opgebouwde reputatie ook niet: Amerikaanse oud-presidenten laten zich regelmatig riant betalen om er lezingen te komen geven.

Ondanks de merkbaar kalmere opstelling die de president donderdagavond aansloeg en het grotere aantal uitwisselingen over beleid, greep Trump de gelegenheid aan om weer vergaande claims met een dubieuze feitelijke basis te doen over de persoon Biden.

Na maandenlange beweringen dat de Democraat dement zou zijn, ligt zijn focus nu op Hunter Biden. Gezien het gebrek aan succes van dat eerste offensief, lijkt het niet waarschijnlijk dat de losse flodders die tot nu toe uit de 'smoking gun' rond de zoon van de oud-vicepresident komen zullen doorklinken in het stemhokje.

Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.