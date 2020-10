Welkom bij je dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met twaalf dagen te gaan, kijken we naar de ontbrekende discipline bij de Republikeinen en Joe Biden, die zijn voormalige baas en oud-president Barack Obama inzet om stemmen voor hem te winnen.

Trump en zijn partij niet op één lijn

Met de verkiezingen in aantocht dacht de Republikeinse partij twee goede kaarten in handen te hebben om Biden een slag toe te dienen. Zo beschuldigen de Republikeinen de Democraten van het blokkeren van een nieuw Amerikaans coronasteunpakket in de Senaat en het drastisch willen hervormen van het Hooggerechtshof, mocht Biden aan de macht komen.

Maar zoals wel vaker bepaalt de Amerikaanse president Donald Trump zijn eigen strategie. Zo richtte hij zijn pijlen de afgelopen dagen op CBS-interviewer Lesley Stahl. De president liep dinsdagavond woedend weg tijdens een gesprek met de Amerikaanse journalist in interviewprogramma 60 Minutes, omdat Stahl volgens Trump bevooroordeeld was en de vragen hem niet bevielen.

Daarnaast viel Trump zijn Witte Huis-immunoloog Anthony Fauci aan en zei hij dat zijn justitieminister, William Barr, een onderzoek moest gaan openen naar een onbevestigd verhaal over de zakenpraktijken van Bidens zoon Hunter. Tussendoor jubelde Trump over de steun van rapper 50 Cent, die afgaf op het beloofde belastingbeleid van Biden en twitterde dan maar op Trump te stemmen.

Het toont volgens enkele Republikeinse senatoren aan dat Trump en de partij regelmatig niet op één lijn zitten. Volgens de Republikeinse senator John Cornyn in Texas ontbreekt in het Republikeinse kamp momenteel de discipline. "De president heeft een geweldige staat van dienst, maar we horen er niet veel over. Dat kan in mijn ogen niet de bedoeling zijn", zegt hij tegen Politico.

Volgens de Republikeinse senator John Thune in South Dakota zijn de dingen waarmee presidentskandidaten zich mee bezig houden, niet noodzakelijk de dingen die kiezers raken. "Als je zwevende kiezers wil overhalen, moet je praten over de kwesties die voor hen belangrijk zijn, zoals de economie, de nationale veiligheid en het coronavirus", aldus Thune.

Trumpsfans tijdens een verkiezingsbijeenkomst in North Carolina. (Foto: ANP)

Obama haalt uit naar Trump

Een Amerikaanse senaatscommissie maakte donderdag de weg vrij voor een snelle stemming om Amy Coney Barrett te benoemen tot negende rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De uitslag was verwacht, want Democratische commissieleden boycotten de stemming. Zij vinden het niet kunnen om zo kort voor de verkiezingen een nieuwe opperechter te kiezen.

Als Coney Barrett de zetel inneemt van de onlangs overleden hoge rechter Ruth Bader Ginsburg, zijn zes van de negen rechters van conservatieve huize. Dat zal verstrekkende gevolgen hebben voor de hoe de politieke wind de komende decennia gaat waaien in het land, omdat hoge rechters in de Verenigde Staten dienen voor het leven.

Biden wil echter nog niet zeggen of hij meer rechters aan het Hof wil gaan toevoegen als hij gekozen wordt als president. Die uitspraak deed hij donderdag in een vragenuurtje met kiezers in Philadelphia. Biden zei dat hij zijn opties open houdt, maar beloofde dat hij voor de verkiezingen op 3 november duidelijkheid geeft over zijn plannen met het Hooggerechtshof.

In hetzelfde Pennsylvania schoot Obama zijn voormalig vicepresident te hulp door vernietigend uit te halen naar Trump. Volgens Obama heeft Trump de afgelopen vier jaar "geen enkele interesse getoond in het doen van zijn werk of het helpen van iemand anders, behalve dan zichzelf en zijn vrienden. Dit is geen realityshow", aldus Obama.

Trump liet op zijn beurt weten niet onder de indruk te zijn van de woorden van zijn voorganger. "Er was niemand die harder campagne voerde voor crooked Hillary Clinton dan Obama, toch?", zei Trump tegen zijn aanhangers tijdens een verkiezingsbijeenkomst in North Carolina. "Er bleef niets van hem over", aldus de huidige president doelend op Obama, nadat Clinton in 2016 de verkiezingen van Trump verloor.

Verder…

Trump en Biden kruisen in de nacht van donderdag op vrijdag om 3.00 uur (Nederlandse tijd) voor de laatste keer in een televisiedebat de degens. Het debat zal worden afgewerkt met een muteknop waarmee de debatleider de microfoon van beide kandidaten kan stilzetten als zij te lang doorpraten of elkaar in de reden vallen. Beluister in onze podcast wat je van het debat kunt verwachten.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.