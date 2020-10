Iran en Rusland hebben de persoonsgegevens van geregistreerde kiezers in handen en proberen de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, dat zegt de chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten John Ratcliffe donderdag.

Volgens Ratcliffe zijn er al vervalste e-mails door Iran verstuurd met als doel "kiezers te intimideren, sociale onrust aan te wakkeren en de reputatie van president Donald Trump te beschadigen".

Ook zou Rusland, net als tijdens de verkiezingen in 2016, kiezersdata in handen hebben gekregen. Het grootste deel van die kiezersregistratie is openbaar, een ander deel kan tegen betaling worden opgevraagd.

Het zou onder meer gaan om e-mails die verstuurd zijn aan kiezers namens de rechts-extremistische organisatie Proud Boys. De mails zouden de kiezers op dreigende toon hebben gevraagd op Donald Trump te stemmen tijdens de presidentsverkiezingen in november.

Volgen Ratcliffe zijn de presidentsverkiezingen van 3 november niet in gevaar.

"Wij zullen geen inmenging vanuit het buitenland in onze verkiezingen of enige criminele activiteiten tolereren, die de integriteit van uw stemmen ondergraaft of het vertrouwen in de openbaarheid van de verkiezingsuitslag ondermijnt", verzekerde de chef van de FBI Christopher Wray de Amerikaanse bevolking donderdag nog maar eens.