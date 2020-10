Welkom bij je dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met dertien dagen te gaan kijken we naar Donald Trumps onvrede over uitblijvende onderzoeken naar zijn tegenstander en duiken we in de schatkisten van beide kampen.

Trump wil dat Justitie de Bidens op de korrel neemt

President Trump oefende dinsdag druk uit op zijn justitieminister, William Barr. Tijdens een interview met zijn favoriete televisieprogramma, Fox and Friends, zei de president dat Barr een onderzoek moet openen naar een onbevestigd verhaal van tabloidkrant The New York Post over de zakenpraktijken van Joe Bidens zoon Hunter. "Dit is grote corruptie en daar moeten we meer over weten voor de verkiezingen", aldus Trump.

Het is ongebruikelijk dat een president een lid van zijn kabinet openlijk aanspoort de handel en wandel van familieleden van een politieke tegenstander te onderzoeken.

Witte Huis-stafchef Mark Meadows probeerde later op de dag de angel uit de opmerkingen van zijn baas te halen en de verwachtingen aan Republikeinse zijde te temperen. Hij zei in een interview met een conservatief radiostation dat hij met Trump heeft gesproken over het aanstellen van een speciaal aanklager voor een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen tegen de Bidens.

"Daar zit wel wat in", zei Meadows. "Het staat niet direct boven aan onze prioriteitenlijst in deze laatste dertien dagen, maar als we hiernaar kijken, denken we dat een speciaal aanklager mogelijk het beste middel hiervoor is. Niet dat er dan iets naar buiten komt voor 3 november, en dat moeten we uw luisteraars dus ook niet vertellen."

Trump uitte eerder deze maand ook zijn ergernis over Barr. Dat betrof een onderzoek van het ministerie van Justitie naar de regering van zijn voorganger, Barack Obama. Volgens Trump maakten Obama en toenmalig vicepresident Biden zich schuldig aan misdrijven rond een FBI-onderzoek naar de Trump-campagne in 2016. Barr liet hooggeplaatste Republikeinen eerder deze maand weten dat het lopende onderzoek niet voor 3 november zal zijn afgerond.

Bidens financiële inhaalslag

Joe Biden begon zijn campagne in maart met een campagnekas die ruim 100 miljoen dollar minder aan direct besteedbaar geld bevatte dan die van Donald Trump. Een zittende president heeft doorgaans een voordeel bij het werven van fondsen en Trumps campagnemachine (door toenmalig campagnemanager Brad Parscale omschreven als de 'Death Star') draaide al op volle toeren toen de Democraten nog niet wisten wie hun kandidaat zou worden.

Iets meer dan een half jaar later staan de zaken er heel anders voor, schrijft onder meer Politico. Team-Biden haalde in september een verbazingwekkend bedrag van 282 miljoen dollar binnen, waarvan begin oktober 177 miljoen kon worden uitgegeven. Team-Trump wist 81 miljoen dollar op te halen en kon deze maand beschikken over 63 miljoen - bijna drie keer zo weinig als de Democraten. Dat is een historisch groot verschil.

Het geld gaat vooral naar advertenties. Biden gaf in september 173 miljoen dollar uit aan televisiespotjes, tegenover Trumps 69 miljoen dollar. In drie belangrijke swingstaten - Michigan, Pennsylvania en Wisconsin - geeft de Democraat zo'n vier keer meer uit aan tv-reclame dan de Republikein. De president zei in dezelfde maand dat hij overwoog 100 miljoen dollar van zijn eigen geld in zijn campagne te steken, maar dat heeft hij nog niet gedaan.

Sinds begin dit jaar zijn in de Verenigde Staten ruim 299.000 meer mensen overleden dan het gemiddelde uit de vijf voorgaande jaren, meldde het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC dinsdag. De cijfers laten volgens de onderzoekers zien dat de impact van de coronapandemie groter is dan gedacht. Het officiële dodental als gevolg van het virus staat in de VS nu nog op ruim 216.000.

De pandemie is het belangrijkste thema tijdens de verkiezingen. Volgens peilingen maakt bijna 65 procent van de Amerikanen zich zorgen over besmetting met het virus en 86 procent over de economische gevolgen van de crisis.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.