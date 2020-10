Het laatste debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden wordt afgewerkt met een muteknop waarmee de microfoon van beiden op stil kan worden gezet. Daarmee hoopt de organisator van het debat een herhaling van het eerste debat te voorkomen.

Het eerste debat tussen president Trump en zijn Democratische uitdager Biden verliep ongekend chaotisch. De afgesproken regels werden genegeerd en het debat kenmerkte zich door vijandige uitspraken van weerszijden. Het tweede debat werd verplaatst naar een online debatruimte, maar daar zag Trump van af.

Door alleen de microfoon van de sprekende presidentskandidaat te activeren, moeten de interrupties verleden tijd zijn. Daarmee verschuift de focus naar een open debat en krijgt de spreker de kans om ononderbroken zijn standpunt over een discussiepunt te kunnen maken, redeneert de commissie voor presidentiële debatten.

Na de twee minuten durende openingsstandpunten krijgen Trump en Biden een kwartier om over het voorgelegde onderwerp te discussiëren. Dat gebeurt overigens zonder muteknop, waardoor nieuwe ruzies niet uitgesloten zijn.

Campagneteam Trump reageert negatief op muteknop

Het campagneteam van Trump is ontevreden over de voorgestelde veranderingen. Volgens campagnemanager Bill Stepien zijn de last minute veranderingen "een laatste poging om de favoriete kandidaat van de commissie een voordeel te verschaffen".

Trump en Biden kruisten op 29 september voor het eerst de degens. De Democratische kandidaat sneerde na een van de 73 onderbrekingen door Trump dat hij "zijn mond eens moest houden". Trump beweerde dat hij in 47 maanden meer had gedaan voor de VS dan Biden in 47 jaar.

Het laatste debat vindt plaats op 23 oktober om 3.00 uur Nederlandse tijd. Op 3 november mogen Amerikanen naar de stembus. Een recordaantal heeft al vervroegd hun stem uitgebracht.