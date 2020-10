Welkom bij deze nieuwe, dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met negentien dagen te gaan kijken we naar de jongste ontwikkelingen rond het tabloidverhaal over Hunter Biden en verkennen we de bedreigingen voor de Republikeinse senator Lindsey Graham in zijn dieprode thuisstaat.

Dit is een overzicht van verkiezingsnieuws, dat je elke werkdag kunt vinden op onze voorpagina. De gebruikelijke, uitgebreidere editie van de Verkiezingsupdate - met meer context, analyse en interessante bronnen - blijft op vrijdag verschijnen.

Deze editie komt wat later dan je gewend bent, vanwege de live vragensessie die we donderdagmiddag hielden. Je kunt die hier terugkijken.

Conservatieven in de clinch met sociale media

Republikeinen hebben woedend gereageerd op besluiten van Facebook en Twitter, naar aanleiding van een verhaal van de tabloidkrant The New York Post over vermeende e-mails van Hunter Biden. Waar dat precies over ging, las je gister.

Facebook besloot de verspreiding van het artikel te vertragen om onafhankelijke factcheckers ernaar te laten kijken. Twitter blokkeerde links naar het stuk en zette een aantal gebruikers op non-actief om hen te dwingen die te verwijderen. Onder hen was Witte Huis-woordvoerder Kayleigh McEnany. Zij deed haar beklag bij presentator Sean Hannity op Fox News.

President Donald Trump omschreef het verhaal van de krant als de "smoking gun" die bewijst dat zijn tegenstander Joe Biden zich schuldig maakte aan corruptie. Hij veroordeelde de verwijdering van het verhaal door Twitter en Facebook (wat ze overigens niet deden) en dreigde met het schrappen van een wet die de bedrijven een brede bevoegdheid geeft om de inhoud van hun platform te modereren.

Twitter-chef Jack Dorsey liet woensdag weten de gang van zaken te betreuren: de links hadden niet moeten worden geblokkeerd zonder nadere uitleg over de reden daarvoor. Dat nam niet weg dat het account van Trumps campagneteam korte tijd op slot ging, nadat daar een video werd geplaatst waarin Biden werd uitgemaakt voor leugenaar. Die video keerde na het einde van de ban gewoon terug.

Biden-campagne ontkent beschuldigingen

De herkomst van de onthullingen van The New York Post is moeilijk te controleren. De krant uit de stal van de rechtse mediamagnaat Rupert Murdoch (ook eigenaar van Fox News) heeft alleen screenshots van de mails afgedrukt, dus metadata over bijvoorbeeld de afzender of het tijdstip van verzending zijn niet in te zien.

Het artikel bevat twee relevante aantijgingen: dat Joe Biden loog toen hij zei nooit met zijn zoon te hebben gesproken over diens zakelijke avonturen in Oekraïne, en dat Hunter Biden een ontmoeting tussen Joe en een adviseur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma zou hebben geregeld. De krant heeft nog geen bewijs geleverd voor de eerste beschuldiging en het campagneteam van Biden stelt dat de gewraakte ontmoeting nooit heeft plaatsgevonden.

Senator Graham vecht voor zijn politieke leven

Kandidaat opperrechter Amy Coney Barrett doorstond woensdag een derde hoorzitting in de Senaat en gaat donderdag de laatste tegemoet . Het meest opvallende moment draaide woensdag eigenlijk niet om haar, maar om de Republikeinse senator Lindsey Graham.

Die leek te suggereren dat Barrett niet zou tornen aan 'Obamacare' - hét onderwerp van de driedaagse marathonsessies. Het werd breed gezien als een poging kiezers in Graham's thuisstaat South Carolina te paaien. De senator wordt daar op de hielen gezeten door zijn Democratische uitdager Jaime Harrison.

Terwijl buurstaten Georgia en North Carolina steeds verder opschuiven naar links, is South Carolina nog steeds sterk conservatief. President Trump hoeft zich geen ernstige zorgen te maken over de 'Palmetto State', die sinds 1998 zelfs geen Democratische senatoren of gouverneurs heeft gehad.

Lindsay Graham staat er zwakker voor. Onder de meest conservatieve South Carolinians vinden sommigen dat hij te makkelijk deals met zijn Democratische collega's in de Senaat sluit. Veel kiezers zijn bovendien niet vergeten dat Graham in 2016 vurige kritiek uitte op Trump, om vervolgens een van de grootste loyalisten van de president te worden.

Hij deed ook hoofden tollen door vier jaar geleden te stellen dat een president geen kandidaat-opperrechter mag voordragen in een verkiezingsjaar. Hij beloofde journalisten dat ze hem met die uitspraak mochten confronteren, als hij zich daar in de toekomst niet aan hield als het zijn eigen kamp betrof.

De gevolgen laten zich raden: Democraat Harrison gebruikt de 57 miljoen dollar die hij in het laatste kwartaal binnenhaalde van donoren, een verbazingwekkend bedrag, voor een campagne waarin hij hamert op eerlijkheid, integriteit en standvastigheid.

Graham heeft in de meeste peilingen nog een voorsprong, maar die komt soms akelig dicht in de buurt van de foutmarge. Concreet betekent dat in ieder geval dat hij de eerste Republikein uit South Carolina in lange tijd is die zo in de verdediging wordt gedwongen door een Democraat.

Kamala Harris annuleerde al haar reisplannen. (Foto: ANP)

Verder...

Met de verhoren van Barrett achter de rug, zal de justitiecommissie van de Senaat op donderdag 22 oktober stemmen over haar voordracht. De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell wil haast maken om haar nog voor de verkiezingen goed te laten keuren door de voltallige Senaat, schrijft Politico. Het is al bekend dat de Republikeinse meerderheid de benodigde stemmen heeft gevonden. Waarschijnlijk wordt Barrett op maandag 26 oktober definitief ingehamerd.

De running mate van Joe Biden, Kamala Harris, heeft al haar reisplannen geannuleerd. Ze gaat tot komende maandag in isolatie, omdat twee medewerkers van haar team positief zijn getest op het coronavirus. Harris is in de afgelopen dagen twee keer negatief getest, aldus de Biden-campagne, maar voor de zekerheid last ze toch een pauze in.

Meer dan zeventien miljoen Amerikanen hebben al vroeg gestemd, blijkt donderdag uit gegevens van het US Elections Project. Dat is al ruim 12 procent van het totale aantal stemmen dat binnenkwam tijdens de verkiezingen van 2016. De vroege stemmen lijken vooral in het voordeel van de Democraten uit te vallen, maar naar verwachting gaan veel Republikeinen pas op 3 november naar de stembus. Dat vertekent het beeld.

Het tweede debat is van de baan, maar dat betekent niet dat we de twee hoofdrolspelers lang hoeven te missen. Nadat ABC aankondigde een zogeheten town hall (waar kandidaten vragen krijgen uit het publiek) met Biden te zullen houden, nodigde NBC Trump uit voor een eigen uitzending op hetzelfde tijdstip. Dat leidde tot flink wat gemor in medialand. Voor de nachtbrakers: beide town halls beginnen om 4.00 uur Nederlandse tijd en zijn online te volgen.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen!