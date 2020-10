Welkom bij deze nieuwe, dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met 20 dagen te gaan kijken we hoe het verhoor van kandidaat-opperrechter Amy Coney Barrett in de Senaat verloopt, wat Joe Biden eigenlijk uitspookt en hoe e-mails over zijn zoon pijnlijk kunnen zijn voor de Democraat.

Dit is een overzicht van verkiezingsnieuws, dat je elke werkdag kunt vinden op onze voorpagina. De gebruikelijke, uitgebreidere editie van de Verkiezingsupdate - met meer context, analyse en interessante bronnen - blijft op vrijdag verschijnen.

Veel politiek theater tijdens hoorzittingen voor benoeming Hooggerechtshof

Het verhoor van Amy Coney Barrett gaat de derde dag in. Trumps kandidaat-opvolger van wijlen Ruth Bader Ginsburg in het Hooggerechtshof is bijna verzekerd van de post, dankzij de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Desondanks nemen de Democraten de gelegenheid te baat om hun onvrede te uiten en haar uitgebreid te ondervragen.

Barrett was dinsdag verwikkeld in een ondervraging die bijna twaalf uur duurde. Ze kreeg onder meer vragen over de Affordable Care Act (ACA, beter bekend als 'Obamacare'), het abortusrecht, het homohuwelijk en een mogelijke rechtsgang na de verkiezingen op 3 november. Een groot deel van de beschikbare tijd werd door politici aan beide kanten gebruikt voor toespraken.

De Democraten zijn bang dat Barrett zich als juridische sloopkogel zal laten inzetten voor de doelen van de Republikeinen. Barrett probeerde de conservatieve standpunten die ze in het verleden heeft geuit over politiek gevoelige dossiers af te zwakken, door te stellen dat ze die als opperrechter wellicht met een andere blik zal bezien. "Ik heb me nergens aan verbonden en geen afspraken gemaakt, of iets in die richting", zei ze. "Het is niet mijn missie om de ACA te vernietigen. Ik ben hier alleen om de wet toe te passen en de rechtsorde te bewaken."

Die verklaring maakte niet veel indruk op haar critici. Volgens de Democraten heeft president Trump haar uitgezocht omdat haar juridische filosofie zich leent voor de doelen die hij nastreeft, waarmee het niet relevant zou zijn of er concrete afspraken zijn gemaakt.

Barrett zette de contouren van die filosofie uitgebreid uiteen tijdens het verhoor, maar liet zich tot frustratie van de Democraten niet vastpinnen op specifieke kwesties (wat overigens niet ongebruikelijk is, ook niet bij liberale kandidaten). Ze stelde wel dat ze "niet zal toestaan" dat ze als "pion" wordt gebruikt, mocht de verkiezingsuitslag voor het Hooggerechtshof belanden.

De derde dag van de hoorzittingen zal nog meer politiek theater bevatten. Nu de technische vragen over de juridische filosofie van Barrett zijn gesteld, zullen de senatoren hun twintig minuten spreektijd gebruiken om 'vragen' te stellen waarbij ze de kandidaat eigenlijk helemaal niet nodig hebben.

Joe Biden spreekt tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Erie, Pennsylvania, op 10 oktober. (Foto: ANP)

Biden doet het bewust rustig aan

Op NUjij wordt regelmatig gevraagd waarom de media zoveel minder aandacht aan de campagne van Joe Biden besteden. Het antwoord is simpel: de Democratische presidentskandidaat verkeert in de luxepositie dat hij een reactieve campagne kan voeren.

Zijn voorsprong in de peilingen is al maanden (opvallend) stabiel en lijkt eerder te groeien dan te krimpen, wat je normaal gesproken zou verwachten naarmate 3 november dichterbij komt. De Republikeinse aanvallen op Biden - dat hij dement zou zijn, of een pion van extreemlinks - lijken niet te landen bij de meeste kiezers. De vroege opkomstcijfers duiden ook op een gemotiveerde Democratische achterban. De verkiezingen zijn eerder een referendum over het presidentschap van Trump dan een krachtmeting tussen twee kandidaten.

Dus wat doen de Democraten? Die gaan voor de pot liggen en wachten op het eindsignaal. "Ze willen in de laatste drie weken niks kapot maken", zei een Democratische strateeg tegen The Hill. "Als de verkiezingen vandaag zouden worden gehouden, winnen ze. Dat weten ze en, belangrijker: dat weet Trump ook."

Biden is weer wat vaker op pad en maakt korte trips naar swingstaten, maar hij beperkt zich tot één toespraak per dag, en die speeches bevatten weinig nieuws. Grote interviews met landelijke media doet hij zelden.

In onze podcast Dit wordt het nieuws bespraken we eerder vandaag de stand van de race, de manier waarop Trump voortzet en de stijgende zorgen aan Republikeinse kant, waarover je gister kon lezen in de Verkiezingsupdate.

Hunter Biden. (Foto: ANP)

Vermeende mails van zoon Hunter mogelijk pijnlijk voor Biden

Biden kan niet helemaal achterover leunen. De tabloidkrant The New York Post maakte vandaag e-mails uit 2015 openbaar. Die zouden afkomstig zijn van een MacBook Pro die ter reparatie werd afgegeven in Delaware, de thuisstaat van de Bidens, maar nooit werd opgehaald.

De zoon van Joe Biden, Hunter (nu 50), zat in die tijd in de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma. Uit de mails zou blijken dat hij uitgebreid gebruik maakte van de familieband met zijn vader, de toenmalige Amerikaanse vicepresident. Hunter drong onder meer aan op een riant salaris. Hij zou ook voor een Burisma-adviseur een ontmoeting met pa Biden hebben geregeld.

De Republikeinen stellen sinds het begin van het impeachmentonderzoek naar president Trump, vorig jaar, dat de Bidens zich in Oekraïne schuldig maakten aan belangenverstrengeling. De mails bevatten geen bewijs dat dit het geval was, maar flatteus zijn ze niet. Biden heeft in het verleden gezegd dat hij nooit met zijn zoon heeft gesproken over diens Oekraïense zakenavonturen.

Het is nog even de vraag wat de Amerikaanse kiezer ervan zal vinden, maar de kwestie doet niet aan als de ijsberg waardoor het Democratische schip zal zinken.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace? NU.nl houdt morgen om 17.00 uur een live vragensessie. Je kunt je vragen hier alvast indienen.