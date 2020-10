Welkom bij deze nieuwe, dagelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met 21 dagen te gaan, kijken we naar het tellen van vroege stemmen en poststemmen, Donald Trumps campagnesprint en Republikeinse zorgen over de stand van de race.

Dit is een overzicht van verkiezingsnieuws, dat je elke werkdag kunt vinden op onze voorpagina. De gebruikelijke, uitgebreidere editie van de Verkiezingsupdate - met meer context, analyse en interessante bronnen - blijft op vrijdag verschijnen.

Vervroegd stemmen en stemmen op afstand nemen enorme vlucht

Zo'n 80,5 miljoen Amerikanen hebben een stembiljet aangevraagd (35,4 miljoen) of automatisch ontvangen (45 miljoen) om vervroegd en/of per post te kunnen stemmen: een ongekend record. Dat maakt de kans kleiner dat we in de nacht van 3 op 4 november al weten wie heeft gewonnen.

In twee uiterst belangrijke swingstaten, Wisconsin en Pennsylvania, mag het tellen van vroege stemmen pas beginnen op de verkiezingsdag. De tellers in de belangrijkste swingstaat, Florida, krijgen meer tijd: die mochten al vanaf eind september aan de slag. The New York Times maakte een handig overzicht.

President Donald Trump spreekt op de eerste verkiezingsrally sinds zijn coronadiagnose in Florida. (Foto: ANP)

Trump zet een campagnesprint in



Hoewel hij volgens de richtlijnen van zijn eigen regering nog even in isolatie zou moeten zitten, stelt Trump dat hij volledig is hersteld van het coronavirus. Zijn lijfarts, Sean Conley, zei maandagavond dat de president meerdere dagen op rij negatief is getest en dus niet meer besmettelijk is.

De president heeft zijn campagneteam opgedragen in de laatste drie weken van de campagne een marathon van rally's te plannen. Hij trapte maandag af in Florida. Veel mondkapjes waren er niet te zien en de meeste toeschouwers zaten dicht op elkaar. Dat is "vragen om problemen", oordeelde de Amerikaanse Jaap van Dissel, Anthony Fauci, op CNN.

Andere Republikeinen beginnen zich zorgen te maken

Partijgenoten van Trump kijken met stijgend ongemak naar de impopulariteit van Trump en de manier waarop hij campagne voert, meldt onder meer AP. Niet alleen het Witte Huis staat op het spel; de partij is verwikkeld in een aantal spannende races voor senaatszetels. De strijd om het presidentschap klinkt down the ballot door, zoals dat heet.

Vooraanstaande partijdonor en Trump-aanhanger Dan Eberhart meent dat de president zich niet tot een late koerswijziging zal laten verleiden. "Ik hoop dat de peilingen fout zitten, maar de Republikeinen moeten een campagnestrategie ontwikkelen om de Senaat koste wat het kost te beschermen, zelfs als dat betekent dat ze het Oval Office moeten opofferen."

Republikeinse kandidaten die wat afstand willen nemen van Trump hebben één groot probleem: dat moet zonder dat de president het merkt en in woede ontsteekt. Als de harde kern van zijn achterban hen de rug toekeert, zijn hun campagnes op sterven na dood.

Democraten harken recordbedragen binnen

In de nasleep van het debat tussen Trump en Biden en de nominatie van Amy Coney Barrett voor het Hooggerechtshof hebben verschillende Democratische senaatskandidaten de donaties in groten getale zien binnenstromen - doorgaans een teken van een gemotiveerde achterban.

Democraat Jaime Harrison verbrak in het laatste kwartaal van de campagne een record door 57 miljoen dollar (zo'n 48,5 miljoen euro) op te halen. Harrison zit de prominente Republikeinse senator en Trump-loyalist Lindsey Graham op de hielen in de peilingen in (het sinds 1980 dieprode) South Carolina. Dat baart de Republikein duidelijk zorgen - hij verschijnt regelmatig op Fox News om financiële bijdragen af te smeken bij de kijkers.

Op NUweekend vind je eind deze week een uitgebreider verhaal over de strijd om de Senaat.

Verder...

Kiezers in de rij voor vervroegd stemmen in Suwanee (Georgia). (Foto: ANP)

In onze ochtendpodcast Dit wordt het nieuws stelden we maandag Amerikakenner Diederik Brink een vraag over de hoorzittingen rond de nominatie van Amy Coney Barrett voor het Hooggerechtshof: waarom moet dat allemaal nog snel vóór 3 november?

Dokter Fauci en de Trump-campagne ruziën momenteel over een campagnespotje. Dat bevat een citaat van Fauci, waarin stevig is geknipt. De immunoloog zegt dat zijn woorden uit hun context zijn gehaald en heeft het campagneteam gevraagd de reclame uit de roulatie te halen.

Er zijn meer tekenen die wijzen op een flinke opkomst voor de verkiezingen, maar de records die sneuvelen bij vervroegd stemmen in staten waar dat breed is toegestaan, springen het meest in het oog. Na onder meer Virginia en Ohio voegde Georgia zich deze week in het rijtje van staten waar het openen van de stembureaus leidde tot lange rijen, onder meer door technische problemen. Sommige kiezers in Atlanta zeiden dat ze zo'n elf uur lang moesten wachten. Wachttijden van vijf à zes uur kwamen vaker voorbij.

Bedankt voor je aandacht en tot morgen! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.