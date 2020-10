Welkom bij deze wekelijkse update in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: de eerste peilingen sinds de aankondiging van Donald Trumps coronabesmetting.

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

Het was de week van het debat tussen de twee running mates, Mike Pence en Kamala Harris. (Hier kun je onze nabeschouwingen vinden, in tekst en beeld.)

Maar het nieuws werd natuurlijk gedomineerd door de coronabesmetting van president Trump, zijn ziekenhuisopname en terugkeer naar het Witte Huis. In deze editie van de Verkiezingsupdate kijken we onder meer hoe de Amerikaanse kiezer daarop reageerde.

President Donald Trump zwaait naar aanhangers bij het militair ziekenhuis Walter Reed. (Foto: ANP)

'Ziekteboost' blijft vooralsnog uit voor Trump

Een van de eerste peilingen waarin respondenten hun oordeel konden vellen over Trumps coronabesmetting, door Reuters/Ipsos, gaf weinig aanleiding om te geloven dat hij zijn gezondheidstoestand kan omsmeden tot een boost voor zijn herverkiezingscampagne.

De stelling 'Als president Trump het coronavirus serieuzer had genomen, was hij waarschijnlijk niet besmet geraakt' werd onderschreven door 65 procent van de respondenten, waaronder negen op de tien geregistreerde Democraten en vijf op de tien geregistreerde Republikeinen. In een onderzoek van CNN/SSRS vond 63 procent van de deelnemers dat Trump onverantwoordelijk handelde door de gezondheid van de mensen om hem heen in gevaar te brengen.

Het gedrag van Trump tijdens en na zijn verblijf in het ziekenhuis werd ook met weinig enthousiasme ontvangen. In een peiling van YouGov zei 62 procent van de respondenten dat Trumps ritje om naar zijn aanhangers buiten het ziekenhuis te zwaaien, ongepast was. In een andere peiling door hetzelfde onderzoeksbureau liet 56 procent van de respondenten weten Trumps snelle terugkeer naar het Witte Huis te beschouwen als een slecht idee. En in een onderzoek van Morning Consult/Politico zei 60 procent dat Trump de Amerikanen na zijn thuiskomst niet had moeten vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn voor het coronavirus.

Het is echter de vraag of de gebeurtenissen sinds Trumps coronadiagnose, vorige week vrijdag veel invloed zullen hebben op de stand van de race. Veruit de meeste Amerikanen hebben al besloten op wie ze zullen stemmen. Trumps populariteitscijfers lieten afgelopen week in ieder geval weinig beweging zien: ze bleven zweven rond 43 procent goedkeuring en 53 procent afkeuring.

Hoe moeten we kijken naar de voorsprong van Biden?

Systemische fouten in peilingsmethodieken zijn moeilijk op tijd te signaleren; je weet niet wat je mist, totdat duidelijk wordt dat je het hebt gemist - en dan ben je te laat. Dat probleem werd deze week goed uitgelegd in een artikel op bigdatanieuwssite Datanami.

Dat gezegd hebbende: de positie van Joe Biden lijkt stevig en opmerkelijk stabiel. Momenteel gaat hij in de landelijke peilingen aan de leiding met gemiddeld 10 procentpunten. Sinds het begin van de campagne is zijn voorsprong niet onder 5 procentpunten gedoken.

Als zich fouten in de peilingen voordoen die net zo groot zijn als vier jaar geleden het geval was, koerst Trump alsnog af op een nederlaag, beargumenteerde The Washington Post deze week. Dat geldt voor zowel de nationale peilingen als die in de staten.

Volgens een statistisch model van nieuwswebsite FiveThirtyEight wint Biden momenteel in 85 van de 100 gesimuleerde verkiezingen. Het scenario dat de uitkomst zal hangen op hertellingen in belangrijke swingstaten doet zich in slechts vier van de honderd simulaties voor.

Een belangrijke kanttekening is dat de herverkiezing van de president daarmee natuurlijk niet is uitgesloten (want in vijftien van de honderd gevallen wint hij). We hebben het hier over kansberekening, niet over sluitende voorspellingen.

Het is nog niet te zeggen of het vicepresidentiële debat en Trumps terugkeer uit het ziekenhuis de race weer in beweging zullen brengen. Dat zal in de loop van volgende week duidelijker worden.

Gouverneur Gretchen Whitmer van Michigan. (Foto: ANP)

Verder meldde NU.nl deze week...

Het tweede verkiezingsdebat tussen Trump en Biden zal vanwege het coronavirus online plaatsvinden, besloten de organisatoren deze week. Trump liet donderdag weten daar niks voor te voelen.

De FBI heeft dertien mannen opgepakt, die van plan zouden zijn geweest de gouverneur van de staat Michigan te ontvoeren. Dat werd donderdag bekendgemaakt. Het vermeende doelwit, Democraat Gretchen Whitmer, ligt bij rechtse demonstranten onder vuur vanwege haar coronamaatregelen. Ze beschuldigt president Trump ervan extremistische groeperingen aan te moedigen.

Wat doen kiesmannen ook alweer?

