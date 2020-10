De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn pas op 3 november, maar ruim 6,6 miljoen Amerikanen hebben al hun stem uitgebracht, meldt het United States Elections Project donderdag. Ondertussen heeft president Donald Trump zijn coronabehandeling afgerond en kan hij waarschijnlijk vanaf zaterdag weer deelnemen aan publieke evenementen, zo meldt zijn lijfarts.

Het aantal stemmen zo vroeg in de race is meer dan tien keer zo groot als het aantal rond diezelfde tijd in 2016. In Florida, een belangrijke staat voor de uitkomst van de verkiezingen, zouden al meer dan een miljoen stemmen zijn uitgebracht.

Volgens Michael McDonald, de man achter het United States Elections Project, duiden de voorlopige cijfers op een recordopkomst van 150 miljoen stemmen, oftewel 65 procent van de stemgerechtigden. Zo'n opkomst zou de grootste sinds 1908 zijn, aldus de professor van de universiteit van Florida, die al sinds 2000 kiezersopkomsten in de VS bijhoudt voor gerenommeerde persbureaus.

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 werden ruim 136 miljoen stemmen uitgebracht, een opkomst van bijna 57 procent. De meeste stemmen gingen naar de Democratische kandidaat Hillary Clinton, maar de Republikein Trump behaalde een overwinning in het kiescollege en werd de nieuwe president van de VS.

In bijna elke Amerikaanse staat kunnen kiezers al ruim voor de verkiezingsdag hun stem uitbrengen, onder meer per post. Van deze gelegenheid wordt dit jaar veel gebruikgemaakt vanwege de coronapandemie. Trump ageert al weken tegen het stemmen per post met het ongefundeerde argument dat het tot fraude zou leiden.

Lijfarts: Trump vanaf zaterdag weer bij publieke evenementen

Trump kan volgens zijn lijfarts waarschijnlijk vanaf zaterdag weer deelnemen aan publieke evenementen. De president heeft zijn coronabehandeling afgerond en reageerde "extreem goed" op wat hij kreeg toegediend, aldus dokter Sean Conley in een door het Witte Huis verspreide boodschap.

Trump zei donderdag in een interview met Fox News dat hij zaterdag misschien een rally wil houden in Florida. Ook zei hij dat hij vrijdag een coronatest wil ondergaan.

Volgens Conley is de gezondheid van Trump stabiel gebleven sinds hij dinsdag in Washington terugkeerde na een verblijf in het militaire ziekenhuis Walter Reed. De president testte vorige week positief op het virus en kreeg een experimentele behandeling met synthetische antilichamen van de firma Regeneron.

Trump weigert tweede verkiezingsdebat

Het tweede verkiezingsdebat tussen Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zal vanwege het coronavirus online plaatsvinden. Trump weigert dit echter, omdat hij niet op afstand een debat wil voeren. Biden, die vooralsnog negatief testte, zei eerder niet op de gebruikelijke manier met Trump te willen debatteren zolang de president nog besmettelijk is.

Trump zei eerder op donderdag dat hij inmiddels hersteld is en niet langer het virus kan verspreiden. Hij is woensdag weer aan het werk gegaan in het Oval Office, ondanks verwijten dat hij te nonchalant omgaat met de veiligheid van zijn medewerkers.