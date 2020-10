Debatten tussen de twee Amerikaanse running mates, de kandidaat-vicepresidenten, is normaal gesproken een politieke bijzaak. Maar ook dat is anders in tijden van pandemie. De Republikeinse vicepresident Mike Pence en de Democratische senator Kamala Harris weten alle ogen op zich gericht.

Van running mates wordt verwacht dat zij tijdens de campagne hun eigen hoofdkandidaat verdedigen en die van de tegenpartij aanvallen. Het vicepresidentiële debat is wat betreft de omvang van het publiek de voornaamste gelegenheid die zij daarvoor krijgen.

Hun eigen ambities tellen ook mee: (kandidaat-)vicepresidenten lanceren later vaak een eigen presidentscampagne. De hoge leeftijden van Donald Trump (74) en Joe Biden (77) maken dat dit keer extra relevant voor Pence (61) en Harris (55), van wie bekend is dat ze beiden azen op het Oval Office.

Het was nog even spannend of het debat in de nacht van woensdag op donderdag in Salt Lake City wel zou doorgaan. Het coronavirus waart rond door het Witte Huis en vicepresident Pence heeft in de afgelopen weken nauw contact gehad met mensen die later werden gediagnosticeerd met het virus. Pence is sinds bekend werd dat Trump ziek was geworden herhaaldelijk negatief getest, maar gezien de incubatietijd van het virus biedt dat geen garanties.

Werklieden installeren schermen van plexiglas op de plek waar het vicepresidentiële debat zal plaatsvinden. (Foto: ANP)

Gesteggel over schermen van plexiglas

Volgens de vicepresident zelf zijn extra voorzorgsmaatregelen tijdens het debat onnodig, omdat hij maar beperkt zou zijn blootgesteld aan besmette personen en de twee debaters al bijna 4 meter bij elkaar vandaan zullen staan. De organisatoren besloten op aandringen van het campagneteam van Biden dat er ook schermen van plexiglas komen. Team-Trump ziet daar het nut niet van in en verzette zich er aanvankelijk tegen, maar ging dinsdag toch akkoord.

De discussie over de schermen is illustratief: de pandemie zal waarschijnlijk hét gespreksonderwerp zijn. De Amerikaanse president en zijn vicepresident hebben tijdens de campagne naarstig geprobeerd de aandacht te verleggen. Die strategie, die al niet bijster goed aansloeg bij het electoraat, is met Trumps eigen besmetting achterhaald. Zoals het spreekwoordelijke gebbetje gaat: het coronavirus is de grote roze olifant die je onmogelijk kunt negeren.

Pence: coronabeleid verdedigen en Democraten wegzetten als extreemlinks

De vicepresident staat aan het hoofd van de 'coronataskforce' van de Amerikaanse regering. Waarschijnlijk zal hij zich moeten verantwoorden voor de manier waarop het Witte Huis de pandemie heeft aangepakt. Die heeft inmiddels meer dan 210.000 levens geëist in de Verenigde Staten.

Ook kan hij vragen krijgen over hoe Trump is omgegaan met diens eigen besmetting. De president werd maandag al ontslagen uit het ziekenhuis, tot verbazing van veel medische deskundigen, en presenteert zichzelf nu als het levende bewijs dat het coronavirus niet gevreesd hoeft te worden.

De vicepresident was in de afgelopen vier jaar in bijna alle opzichten de schaduw van Trump. Hij zal moeten laveren tussen het in stand houden van die loyaliteit en het tonen van zijn eigen politieke smoel - binnen de Republikeinse Partij zijn meerdere kapers op de kust als mogelijke toekomstige 'next generation' Trump, zoals senator Tom Cotton uit Arkansas en oud-VN-ambassadeur Nikki Haley.

De Trump-campagne stelt dat Biden en Harris marionetten van extreemlinks zijn. De senator uit Californië, die inderdaad aanmerkelijk linkser is dan Biden, wordt daarbij afgeschilderd als de echte macht achter de troon. Pence zal komende nacht ongetwijfeld proberen zwevende kiezers daarvan te overtuigen.

Harris: het Witte Huis aanvallen - maar niet té hard

Net als Pence, heeft de Democratische senator Harris een koord te bewandelen. Ze moet Trumps coronabeleid bekritiseren, maar harde aanvallen op een president die momenteel zelf worstelt met zijn gezondheid kunnen averechts uitpakken.

Harris is een oud-aanklager en staat bekend als een felle ondervrager. Tijdens de debatten rond de Democratische voorverkiezingen bleek dat ze vernietigend uit de hoek kan komen, zoals toen ze Biden aanviel op zijn politieke verleden ten aanzien van racisme. Maar wat ook bleek, is dat ze daar vooral goed in is als ze zo'n retorische uithaal op voorhand kan voorbereiden. Als het aankwam op spontane uitwisselingen, waren haar optredens niet altijd overtuigend.

Wat Harris mogelijk ook parten kan spelen, is dat vrouwelijke politici vaak meer worden afgerekend op hun toon dan mannelijke collega's. Oud-presidentskandidaat Hillary Clinton sprak vorige week met Harris voor haar podcast en gaf haar het advies: "Bereid je maar voor op de beledigingen, de pogingen jou klein te maken - jij persoonlijk, jij als vrouw, die op het punt staat onze volgende vicepresident te worden. Dus ik denk dat de andere kant heel hard zal proberen je in een hokje te plaatsen."

Het vicepresidentiële debat begint om 3.00 uur (Nederlandse tijd) en duurt negentig minuten. Het is de enige keer dat de running mates tegenover elkaar zullen staan. Het is nog niet duidelijk of de twee debatten tussen Trump en Biden die nog staan gepland, op 15 en 22 oktober, zullen doorgaan.