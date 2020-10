Welkom bij deze wekelijkse update in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november. Met deze week: Zet Donald Trump zijn coronabesmetting in scène, en wat vond de kiezer van het debat op dinsdag?

Mijn naam is Matthijs le Loux. Ik schrijf voor NU.nl over buitenlands nieuws en doe sinds 2014 verslag van de Amerikaanse politiek. In deze update geef ik je een overzicht van het grote nieuws van de week, maar behandel ik vooral minder in het oog springende ontwikkelingen en 'zijpaden' en deel ik feiten, interessante bronnen en korte analyses om je meer context te bieden.

Na een vakantie ga ik doorgaans het liefst rustig van start. Dat zat er dit keer niet in. De week begon met onthullingen over het belastingverleden van president Trump, nieuws dat al snel weer naar de achtergrond verdween na een ongeëvenaard debat (als dat zo mag heten) tussen Trump en Biden. Als klap op de vuurpijl werd vrijdagochtend bekend dat de president en first lady Melania Trump het coronavirus hadden opgelopen.

Een onverwacht voordeel van deze hectische week was dat ik mijn collega's van de videoredactie eindelijk weer eens zag (al zij het via de webcam). We maakten korte uitlegvideo's over:

In deze editie van de Verkiezingsupdate beginnen we uiteraard met die laatste, recentste bombshell. Dan gaan we door met de nasleep van zijn confrontatie met Biden - wat vond de kiezer daar eigenlijk van? Tot slot lees je het nieuwsoverzicht en hebben we het over de regels voor toekomstige debatten.

Heeft Trump zijn coronabesmetting in scène gezet?

Dat was de vraag die bij velen opkwam, nadat het nieuws over de besmetting naar buiten kwam. 'Dan beweert hij geen negatieve verschijnselen te ondervinden en helpt dat hem de ernst van de pandemie te bagatelliseren', luidde het.

Het is een theorie die niet veel weerklank vindt bij deskundigen. Op z'n Amerikaans: it doesn't pass the smell test. De president en zijn campagneteam probeerden in de afgelopen maanden met man en macht de aandacht van het coronavirus af te leiden. Speerpunt van de campagne van Trump is niet het virus, maar de vermeende dreiging van extreemlinks geweld en teloorgang van de buitenwijken. Zelf worden gediagnosticeerd met het virus is niet bepaald on message.

Daar komt bij dat de diagnose betekent dat de president zijn zo geliefde massarally's moet afblazen, terwijl zijn agenda voor de komende weken daarmee vol stond.

Zijn achterstand in de peilingen lijkt grotendeels te wijten aan zijn aanpak van de coronacrisis, die wordt afgekeurd door een flinke meerderheid van de Amerikanen. Het is de vraag of kiezers veel medelijden zullen hebben met de man die de ernst van de pandemie steevast bagatelliseerde en aandrong op heropening (hoewel hij al in februari tegen journalist Bob Woodward zei dat het virus levensgevaarlijk was).

Niet alleen Democraten denken dat Trumps besmetting negatief voor hem kan uitpakken in het kieshokje. De Republikeinse consultant Rob Stutzman zei vandaag tegen The New York Times: "Het is moeilijk voor te stellen dat dit zijn hoop op herverkiezing niet torpedeert", omdat Trump "voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen beschimpte".

Partijstrateeg en politiek veteraan Alex Castellanos zei tegen de krant te hopen dat de isolatie van de president zijn oorlogszuchtige retoriek zal temperen. "Vredigheid en kalmte helpen hem. Hij is het polariserende element, niet zijn plannen voor het land." Castellanos voegde daar wel een kanttekening aan toe: "Tenzij hij meer gaat twitteren."

We weten nog niet echt of het eerste debat invloed gaat hebben

Joe Biden en Donald Trump in debat. (Foto: ANP)

Als er tijdens de campagne iets gebeurt, duurt het een week, soms twee, voordat eventuele effecten op de reguliere peilingen zichtbaar worden. Maar bij geplande evenementen, zoals een debat, zetten pollsters wel een ander middel in: de instantpeiling. Ze benaderen respondenten en spreken af dat die deelnemen aan een peiling vooraf, het debat bekijken en daarna weer vragen beantwoorden.

De uitslagen van deze instantpeilingen moeten nog voorzichtiger worden geïnterpreteerd dan gebruikelijk. De respondenten vormen geen goede afspiegeling van de Amerikaanse bevolking. Het gaat immers om mensen die akkoord gingen met de afspraken die hierboven worden beschreven - dat maakt hen al een uitzonderlijke groep.

Toch hoeven we de instantpeilingen niet in de kliko te gooien, want ze bieden doorgaans wel een vrij redelijk beeld van hoe een debat is ontvangen door het publiek. John Kerry, Barack Obama, Mitt Romney en Hillary Clinton kregen allemaal een kleine boost in de reguliere peilingen, nadat instantpeilingen stelden dat ze debatten hadden gewonnen.

Zie instantpeilingen vooral als indicaties. Over een week of twee weten we of de trends die we daarin zien beklijven of wegsmelten.

FiveThirtyEight/Ipsos

Hoe vond u dat de kandidaten het deden ten aanzien van hun debatoptreden en hun antwoorden over beleid?

Debatoptreden Trump: 32,9% 'Goed'; 66,2% 'Slecht'

Biden: 59,7% 'Goed'; 39,1% 'Slecht'

Beleid Trump: 39,1% 'Goed'; 57,4% 'Slecht'

Biden: 56,6% 'Goed'; 39,2% 'Slecht'

Hoe denkt u over de kandidaat (voor en na)?

Positief over Biden (voor): 49%

Positief over Biden (na): 52%

Negatief over Biden (voor): 47%

Negatief over Biden (na): 45%

Positief over Trump (voor): 37%

Positief over Trump (na): 36%

Negatief over Trump (voor): 60%

Negatief over Trump (na): 62%

CBS News

Wie won het debat van vanavond?

Joe Biden: 48%

Donald Trump: 41%

Gelijkspel: 10%

Hoe voelde u zich over het debat?

Geïrriteerd: 69%

Vermaakt: 31%

Pessimistisch: 19%

Geïnformeerd: 17%

Na afloop dacht u...

Beter over Biden: 38%

Slechter over Biden: 32%

Geen verandering: 30%

Beter over Trump: 24%

Slechter over Trump: 42%

Geen verandering: 34%

CNN/SSRS

Wie won het debat?

Biden: 60%

Trump: 28%

Hoe denkt u over de kandidaat (voor en na)?

Positief over Biden (voor): 60%

Positief over Biden (na): 62%

Negatief over Biden (voor): 39%

Negatief over Biden (na): 37%

Positief over Trump (voor): 37%

Positief over Trump (na): 35%

Negatief over Trump (voor): 63%

Negatief over Trump (na): 65%

Verder meldde NU.nl afgelopen week...

Amy Coney Barrett. (Foto: ANP)

President Trump droeg zaterdag Amy Coney Barrett (48) voor als nieuwe opperrechter in het Hooggerechtshof, ter vervanging van de recent overleden Ruth Bader Ginsburg. Zij staat bekend als een zeer conservatieve rechter. Amerikaanse media meldden deze week dat Barrett in 2006 haar naam zette onder een advertentie tegen de "barbaarse nalatenschap" van Roe v. Wade, de zaak uit 1973 waarin het abortusrecht van Amerikaanse vrouwen werd beklonken. Naar verwachting wordt Barrett nog voor de verkiezingen goedgekeurd door de Republikeinse meerderheid in de Senaat. Tot wanhoop van de Democraten, die er op dit moment weinig tegen kunnen beginnen.

De rechtsextremistische organisatie Proud Boys moet volgens Trump wetshandhavers hun werk laten doen en niet het heft in eigen handen nemen. Die opmerking kwam woensdag, een dag na het debat met Biden, waarin hij suggereerde dat de groepering juist paraat moest blijven staan. Trump kreeg daar veel kritiek voor, ook uit zijn eigen partij.

Gaan de andere debatten door, en zo ja, met welke regels?

Na het tumultueuze debat op dinsdag maakte de organisator, de Commissie voor Presidentiële Debatten (CPD), bekend naar een andere debatstructuur te zoeken om herhaling te voorkomen.

Hoe dat er precies moet uitzien is nog niet bekend. De moderator kan een knop krijgen om de microfoon van een kandidaat uit te schakelen. Probleem: president Trump heeft een vrij luide stem. Een andere mogelijkheid die wordt geopperd is dat een kandidaat extra tijd krijgt als de ander hem onderbreekt. Probleem: iedereen die (delen van) het debat op dinsdag heeft gezien kan uitvogelen dat dit een lange zit kan opleveren.

Uiteraard is deze discussie meteen achterhaald als Trump ernstig ziek wordt. Het is al de vraag of het volgende geplande debat op 15 oktober in Miami kan doorgaan. Het laatste debat moet plaatsvinden op 22 oktober in Nashville.

Vicepresident Mike Pence en Bidens running mate Kamala Harris lieten eerder vandaag weten negatief te hebben getest. Zij ontmoeten elkaar volgende week woensdag in Salt Lake City, voor wat waarschijnlijk een meer, uh, klassieke debatervaring zal worden.

Bedankt voor je aandacht en tot volgende week! Heb jij vragen over de Amerikaanse presidentsrace, een voorstel voor een onderwerp of andere opmerkingen? Stuur een mail naar matthijs@nu.nl.