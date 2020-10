De rechts-extremistische organisatie Proud Boys moet volgens de Amerikaanse president Donald Trump de wetshandhavers hun werk laten doen en niet het heft in eigen handen nemen. Die opmerking van Trump komt een dag na het debat met de Democratische presidentskandidaat Joe Biden, waarin hij suggereerde dat de Proud Boys juist paraat moesten blijven staan.

Op de vraag van debatleider Chris Wallace of Trump bereid was om white supremacists en rechtse milities te veroordelen, vroeg Trump wie hij bijvoorbeeld moest veroordelen. Biden suggereerde de rechts-extremistische knokploeg Proud Boys, waarna Trump zei: "Proud Boys, stand back and stand by" (hou je gedeisd en blijf paraat staan).

Leden van de Proud Boys beschouwden dat na afloop van het debat als erkenning van hun groepering en hun gedachtegoed en als een aanmoediging om door te gaan.

Trump zei woensdag tijdens een persmoment echter dat hij de Proud Boys niet kent, dat ze zich terug moeten trekken ("stand down") en dat ze de wetshandhavers hun werk moeten laten doen.

Proud Boys zien jongen die demonstranten neerschoot als held

De rechts-extremistische Proud Boys gebruiken en promoten politiek geweld. Ze zijn actief in de steden waar Black Lives Matter-protesten in geweld ontaardden, zoals Kenosha en Portland.

De zeventienjarige jongen die in augustus in de Amerikaanse stad Kenosha drie demonstranten neerschoot, wordt door de organisatie als een held gezien. De schietpartij, waarvan twee slachtoffers later in het ziekenhuis overleden, vond plaats tijdens een protest tegen de gewelddadige arrestatie van Jacob Blake.

Een politieagent schoot tijdens de arrestatie van Blake in augustus zeven keer op de zwarte man. Blake overleefde de beschieting, maar is vanaf zijn middel verlamd.