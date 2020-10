Nu het stof is gaan liggen na het tumultueuze presidentiële debat in de Verenigde Staten, kijken de Amerikaanse media in meer of mindere mate kritisch terug op de tweestrijd tussen de Republiek Donald Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Ook besloot de organisator maatregelen te nemen voor de volgende keer.

De organisatie achter de presidentiële debatten, de CPD, heeft bekendgemaakt dat bij de twee komende ontmoetingen tussen Trump en Biden extra maatregelen genomen worden voor een ordelijker debat. Welke maatregelen dat zijn, zal het CPD snel bekend maken. De twee presidentskandidaten gaan op 15 oktober weer met elkaar in debat.

Volgens CNN was het "verreweg het ergste en meest rancuneuze presidentiële debat in de geschiedenis. (Trump) veranderde het debat in een ontspoorde negentig minuten durende metafoor voor zijn presidentschap. Hij overtrad alle regels, probeerde Joe Biden te pesten en walste over moderator Chris Wallace van Fox News heen met leugen na leugen, terwijl hij zich gedroeg als een opgewonden liveversie van zijn trollende Twitter-feed."

Volgens de New York Times was het vooraf al duidelijk dat het vooral over Trump zelf zou gaan. "President Trump deed tijdens het debat wat hij de afgelopen vier jaar ook heeft gedaan voor het politieke klimaat. Hij drong zich op luide toon op met hele en halve waarheden en drukte zo zijn stempel op het gesprek."

"Als onverzadigbare zelfpromotor en ontkenner van de werkelijkheid nodigde Trump de kijkers uit om de door hemzelf gecreëerde werkelijkheid te omarmen. Een blije plek voor de bekeerden waar zijn regering vlekkeloos is geweest, de overwinning overvloedig is en het coronavirus effectief is verslagen", aldus de New York Times in een analyse van het debat.

Fox News: 'Trump niet presidentieel, maar had wel de leiding'

Aan de andere kant van het politieke spectrum, het vaak op Trumps hand zijnde Fox News publiceerde een aantal opiniestukken waarin Trump als winnaar van het debat werd uitgeroepen. Volgens Fox-medewerker Doug Schoen heeft Trump het debat overduidelijk gewonnen omdat hij "het overwicht had in het gesprek en de discussie. Hij was wellicht niet presidentieel, maar had wel de leiding."

Volgens David Bossie was het de eerste keer dat "miljoenen stemgerechtigden voor het eerst een blik konden werpen op Biden. Trump had eindelijk de mogelijkheid om vragen aan Biden te stellen die de liberale media weigeren om te stellen." En: "Het Amerikaanse volk zag dat de ultieme politieke outsider Trump een sterke zaak neerzette waarom hij nog eens vier jaar in het Witte Huis verdient in plaats van het ultieme Washington-moerasdier Joe Biden."

214 Debat Trump en Biden: 'De kiezer is de grootste verliezer'

Debat trok minder kijkers dan vier jaar geleden

Het eerste verkiezingsdebat heeft minder kijkers getrokken dan het eerste duel vier jaar geleden tussen presidentskandidaten Trump en Hillary Clinton. Dat blijkt uit de eerste voorlopige kijkcijfers, gemeld door The Hollywood Reporter.

Naar schatting 28,8 miljoen mensen stemden af ​​op de grote vier zenders ABC, CBS, NBC en Fox, minder dan het recordaantal van 45,3 miljoen kijkers in 2016. Nog niet alle kijkcijfers zijn binnen.

Uiteindelijk keken vier jaar geleden zeker 84,4 miljoen mensen naar het debat, het grootste publiek in de zestigjarige geschiedenis van dergelijke tweegevechten op de Amerikaanse televisie. The Hollywood Reporter verwacht nu een cijfer ver onder dat record.

Eerste treffen was 'giftig en chaotisch'

Op dinsdagavond (in de nacht van dinsdag op woensdag Nederlandse tijd) vond het eerste verkiezingsdebat plaats in de VS. Op voorhand werd al verwacht dat het debat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democratische kandidaat Joe Biden tot vuurwerk zou leiden. Wat niemand voorzag, was hoe giftig en chaotisch het treffen tussen de twee rivalen zou verlopen, zo concludeerde onze eigen buitenlandredacteur Matthijs le Loux woensdagochtend in een debatverslag op NU.nl.

Al in de eerste minuten liet Trump zien dat hij zijn tegenstander van zijn stuk wilde brengen door hem constant te onderbreken, wat leidde tot spanningen met zowel de Democratische kandidaat Biden als moderator Chris Wallace van Fox News. "Hou je mond, man", zei Biden op een gegeven moment ronduit.

Het negentig minuten durende debat ontaardde in een serie rommelige en ongekend vijandige uitwisselingen. "Jij bent de slechtste president die de VS ooit heeft gehad", zei Biden tegen Trump. Die vuurde terug: "In 47 maanden heb ik meer voor elkaar gekregen dan jij in 47 jaar."